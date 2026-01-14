泰山新春滿額抽純金金幣、LINE POINTS 8888點

▲迎接新春，泰山企業推出「八寶聚財・馬上泰吉」抽獎活動，即日起至2月24日凡購買泰山食品滿40元即可參加抽八寶金馬純金金幣。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接 2026 丙午馬年新春，年節消費與開運商機同步升溫。泰山企業以「吃得安心、用得實在」的品牌初心出發，結合年節送禮、開春好運與民眾高度關注的補財庫話題，推出一系列新春限定活動與商品，從抽純金金幣、開運發財水聯名、到春節禮盒優惠一次到位，陪伴消費者在新的一年補滿財庫、迎好運、備好禮，為馬年開春注入滿滿吉祥與實惠祝福。

▲馬年泰山企業推出限定版泰吉絨毛吊飾，寓意生意、生活都能大賺錢、萬事大吉。

廣告 廣告

迎馬年買泰山商品抽好運 八寶粥40週年八寶金馬金幣、LINE POINTS大方送

迎接 2026 馬年新春，泰山企業推出「八寶聚財・馬上泰吉」抽獎活動，即日起至2月24日凡購買泰山食品全品項(不含代理品牌及海外品項)單筆滿40元即可參加抽獎，有機會獲得馬年1.5 錢純金金幣、LINE POINTS 8,888點與888點，以及泰山吉祥物「泰吉」馬年限定版小吊飾等多項好禮，總獎項數超過 9,000 份；前8,888名完成發票登錄的消費者，審查合格後還可立即獲得LINE POINTS 8點回饋。

▲(左)北港武德宮林安樂主委、(右)泰山企業行銷處鈕安澤副總經理，為馬年聯名發財水一起祈福團拜。

適逢泰山八寶粥上市40週年，活動特別加碼購買八寶粥商品即可多獲得一次抽獎機會，象徵「八方迎財、聚寶納福」，讓消費者在新的一年補滿財庫、好運加倍，活動詳情請見官方活動網頁：https://reurl.cc/xKA7dV。

泰山純水 X 北港武德宮推【如虎添億，馬上泰吉】新春開運限定版

新春開運商機持續升溫，泰山企業再度搶攻年節市場，旗下「泰山純水」宣布再度攜手台灣首座財神廟「北港武德宮」，推出【如虎添億，馬上泰吉】新春開運限定版，即日起陸續於超商及量販等通路開賣，泰山純水將財神信仰巧妙轉化為瓶身設計，並融合泰山純水獨家105度高溫煮沸工藝，象徵「煮出好運、滾出財氣」，讓消費者在日常補水的同時，也能喝進新年的開運好兆頭。

此次聯名更首度讓雙吉祥物同框亮相，為2026年新春帶來雙重開運加持。「如虎添億」由可愛的北港武德宮黑虎將軍手持金元寶登場，象徵事業如虎添翼、資產輕鬆「添億」；「馬上泰吉」則結合泰山吉祥物「泰吉」，寓意生意、生活都能大賺錢、萬事大吉。

此外，新年民眾高度關注開運話題，泰山特別邀請知名命理師林霖親自解析2026丙午火馬年的補財庫關鍵。林霖指出，補財庫不僅講究方法，更重視「天時」，若能在正確時間點搭配合適的發財水，開運效果可事半功倍。林霖也公開 2026 年三大補財庫黃金時機，依序為「2月3日中午11-1點尾牙謝地基」、「2月11日至16 日任一天早上9-11點送神後大掃除」除穢佈新以及「2月21日

早上5-7點年初五迎財神」開源，透過居家與事業財位的發財水佈陣，協助民眾為新的一年輕鬆實踐完成完整的財運能量設定。知名命理師林霖再指出，正統發財水運用可分為「擺、噴、飲用」三大方式：其一「擺」於家中明財位、廚房或辦公空間，以雙數擺放穩固財庫、聚氣生財；其二「噴」於出門前或重要時刻，輕噴自身、空間或隨身物品，達到淨化氣場、招引財氣之效；其三則為「飲/用」，於農曆初一、十五或家人聚餐時直接泡茶、煮飯煲湯，將財氣融入日常食祿。林霖強調，泰山純水本身即為煮沸過的水產品，省去自行煮水的時間與步驟，使用上更為便利，讓開運布局輕鬆融入日常生活。發財水建議以「雙數」擺放，象徵財富圓滿，本次「泰山純水X北港武德宮新春開運限定版」發財水設計為兩瓶一組，期盼能為消費者帶來雙重好運與財氣翻倍的祝福。

春節送禮油財滿盈、好事花生限定禮盒66折起

迎接 2026 丙午馬年，泰山企業看準春節送禮商機，集結常年熱銷油品與甜罐商品，推出春節限定禮盒共 6 款，最低 66 折起，讓消費者輕鬆備齊年節好禮。

油品部分推出「油財滿盈禮盒」，主打高品質與實用兼具的人氣組合，其中包含西班牙進口泰山特級初榨橄欖油0.5公升1瓶與玄米油2公升1瓶，特價599元(原價878元)，於全聯1/23–2/26獨家販售。另推出 CP 值超高的「油然富貴禮盒」兩款選擇，包括「泰山純芥花油禮盒1.5公升／2入」特價319元(原價484元)，於泰山線上購物網、momo購物網、PChome 同步販售；以及「泰山不飽和調合油禮盒1.5公升／2入」特價279元(原價358元)，於地區限定超市販售。

隨著消費者健康意識提升，橄欖油市場持續成長，泰山春節期間同步推出兩款西班牙進口橄欖油禮盒，包括「純橄欖油 1 公升2入組」特價899元(原價 1,174 元)，於泰山線上購物網、momo購物網、PChome 同步販售；以及「特級初榨橄欖油0.5公升＋純橄欖油1公升」組合特價 798 元(原價1,046元)，於 家樂福、愛買 1/21–2/24販售。

呷甜甜、過好年，甜罐商品則推出象徵好運團圓的「好事花生鴻運禮盒」，內含花生仁湯6入與紅豆湯6入，於家樂福1/21–2/24 獨家販售，特價319元(原價480元)，限量4,000 箱。泰山透過多元通路優惠，讓消費者在春節期間輕鬆準備送禮，同時享受超值回饋。