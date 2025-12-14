泰山明志路人行道 通樂

新北市府持續推動美樂地二點０專案，排除占用公有土地情形設置實體及標線型人行道，解決人車爭道情形。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市政府持續推動閒置公有土地活化「美樂地二點０專案」，於泰山區明志路一段、仁愛路六巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化改善面積共三百七十四餘平方公尺，成功排除占用公有土地情形，提升行人通行安全，發揮活化土地公共空間最大使用效益。

工務局長馮兆麟指出，泰山明志路一段、仁愛路之間仁愛路六巷內的部分公有土地，長期受到兩側住戶違規占用，導致道路寬度不足，經常出現人車爭道情形，嚴重危及行人及用路人安全；透過「美樂地二點０專案」，經會同當地單位與各局處會勘決議改善，設置人行通道改善交通。

養工處指出，本次改善路段為泰山仁愛路六巷四弄、五弄，及仁愛路至明志路一段，工程總經費五百三十四萬餘元，活化改善面積共三百七十四點三五平方公尺，內容包括地坪重鋪、設置實體及標線型人行道、施作無障礙斜坡道及優化路口通行動線等，改善轉角處道路設計提升路口汽機車用路人視野，減少交通事故。