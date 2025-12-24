泰山汽旅傳雙屍命案 警初步調查應為情侶

警方將汽車旅館房間圍上封鎖線。(記者徐聖倫攝)

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市泰山某汽車旅館傳出雙屍命案！今上午8時許，一對男女被發現在泰山區某汽車旅館房間內沒有呼吸心跳，警方抵達時女子已被送醫，到院後不治身亡，男子則陳屍房間浴室。

警方第一時間查明男女身份，為28歲蔡姓男子與26歲蔣姓女子，經查監視器，2人為一起入住，舉止看來像情侶。房間內初步看有正常使用痕跡，警方正詳細搜查房內是否有毒品，目前不排除任何可能。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

