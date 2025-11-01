泰山獅王文化節 爭霸高樁上

2025新北市泰山獅王文化節1日在泰山綜合體育館舉辦，來自全國的獅團代表齊聚挑戰高樁跳獅，爭奪獅王寶座；活動現場還有舉辦繪畫比賽、短影音大賽、園遊會與祈福遶境等系列活動。經過激烈競技賽事，最終由來自基隆已五連霸的長興呂師父龍獅團再次奪冠。

新北市副市長劉和然表示，從事公職以來唯一擔任校長的經歷就在泰山。他強調，傳統文化及硬體建設一定要兼顧，保留文化與傳承；舞獅已是泰山地區慶典重要的指標，今年更加入虛擬代言人「獅寶Vtuber」的高科技與文化作為亮點，要一步一腳印讓傳統文化累積下來，地方愈來愈發展，建設也能更蓬勃發展。

廣告 廣告

今年共有8支菁英獅團參賽，獅團們以矯健的身手與精湛的技藝，在高低錯落的樁柱間跳躍翻騰，每一次騰空都牽動觀眾的心弦。獅頭昂首、獅尾呼應，隊員之間展現出力量、靈活與默契，將舞獅的磅礡氣勢表現得淋漓盡致，現場掌聲與喝采聲不斷，將活動推向高潮。

比賽結果由曾締造五連霸紀錄基隆長興呂師父龍獅團再次奪冠，另亞軍為台灣藝權龍獅體育會、季軍台灣培德龍獅團。

泰山區公所表示，接下來還有7日登場的遶境活動，大花獅與參賽獅團將共同參與拜壽祈福，展現地方對泰山巖顯應祖師爺的敬仰與信仰力量，邀請民眾一同參與結合傳統文化、科技互動與全民同樂的文化盛會。