泰山等7處社宅 開放申請

新北住都中心公告今年最後一波社宅開放申請，包括新近完工的泰山首座社宅（如圖）招租。（新北住都中心提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北住都中心公告今年最後一波社宅開放申請，釋出七處社宅，包括泰山區首座新完工的「中山青年社會住宅」與第二波完工招租的「三峽國光二期青年社會住宅Ｂ區」，合計五０八戶，及新店央北、新莊新豐、五股成州、板橋府中、板橋民權等五處社宅遞補名單申請，提供套房、一房、二房及三房多種房型。

新北住都中心表示，受理收件期間自十二月廿三日起至一一五年一月廿二日止，申請人可選擇現場送件或線上申請。

社宅申請條件為十八歲以上之國民，在新北設籍或就學就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過一四四萬元、平均每人每月所得未超過五萬九一五０元者。