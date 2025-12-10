泰山義學坑登山步道施工 200公尺高架木棧道封閉1個月

泰山義學坑步道賞鳥平台至山頂公園約200公尺的高架木棧道，自10日起施工展開約一個月的工期，預計明年初以新面貌迎接遊客。（吳嘉億攝）

位於泰山區「北臺首學」明志書院後方的義學坑步道，在去年新北市觀光旅遊局分階段施工維護步道及木棧道後，今（10）日再封閉賞鳥平台至山頂公園約200公尺的高架木棧道，即日起施工展開約一個月的工期，包含更換支撐架及鋪設有防滑溝面的木棧板，期盼明年度有更安全、舒適的面貌迎接遊客與健行民眾。

泰山區公所經建課長張亦翔表示，義學坑步道是泰山地區附近民眾與遊客非常喜歡、受歡迎的步道之一，因為歷經時間的洗禮與自然破壞，所以自去年開始由市府協助做整修，去年已先完成整修下方的一段，今年底則在地方民意代表及里長的關心下，透過市府的改善和規劃，可以對地方生態能更為妥善。

廣告 廣告

附近的健行民眾張先生表示，步道因為海拔不高且擁有大片的自然景觀，從山下沿著步道可以到山上的土地公廟還有觀景平台去遠往整個大台北盆地風景，現在能針對步道舖面去作整修更換，改善以往較平滑面的木棧道，行走起來可以更安全與舒適，相信一定可以吸引更多遊客前來。

更多中時新聞網報導

居家洗腎 2035年拚18％盛行率

洪佩瑜創紀錄 摸黑演唱12分鐘

奧會改選 蔡家福接任主席 首位女副主席也誕生