泰山翁闖紅燈攔腰撞雙載機車！害乘客斷腿 畫面曝光

新北市一名曾姓老翁今天（6日）凌晨駕駛貨車行經泰山區新五路、中港南路口時，未注意到當時路口號誌為紅燈，仍穿越路口，當場攔腰撞上雙載的機車騎士，導致鄭姓騎士右手腳擦挫傷、吳姓乘客則是右腿骨折，所幸被送往醫院救治後並無生命危險，而確切車禍原因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在今天（6日）凌晨0時許，71歲曾姓老翁駕車從台65線快速道路下到平面道路，沿著泰山區新五路行駛，行經中港南路口時，卻未注意到當時路口燈號為紅燈，仍持續行駛穿越路口，當場撞上沿著中港南路綠燈直行往新北產業園區方向的雙載機車。

強大撞擊力導致機車上的23歲鄭姓騎士與吳姓乘客當場重摔在地，新北市消防局獲報派員到場救援時，發現鄭男右手腳擦挫傷、吳姓乘客右腳骨折，緊急送往輔大醫院救治，所幸並無生命危險。

轄區林口分局獲報到場，對雙方實施酒測，酒測值均為0，確切車禍事故原因，仍待後續進一步釐清。

曾翁闖紅燈撞上雙載機車，導致2人受傷。（圖／翻攝畫面）

