泰山股臨會 9席董事名單、解除競業限制

[NOWnews今日新聞] 老牌食品廠泰山日前董事提名名單出爐，創始詹家代表包含詹晉嘉，已經不在名單內；泰山今早由主要股東龍邦、保勝召開股臨會，會中9席全面改選，並通過競業禁止解除案，並推選由劉偉龍續任董事長。

泰山經營權之爭延燒多時，龍邦跟子公司保勝原持有泰山近半股份，但未依法向金管會申報，有超過一成股份無表決權，卻在股東會計入，導致幽靈灌票，讓現任董事會合法性存疑。泰山去年股東會甫改選董事，卻在10月公告將在今（10）日舉辦股東臨時會，包含要改選9席董事，其餘5席不變。

泰山今早9時由龍邦與保勝依法召開「114年第一次股東臨時會」，依《公司法》及泰山企業章程規定，以候選人提名制度辦理。董事候選人名單包括劉偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、王燕軍及湯順甄；獨立董事候選人為王財安、胡義福及陳威宇，共九位候選人。經股東臨時會投票，全數九位候選人順利當選。

泰山指出，股東臨時會中同步討論並通過，解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。依《公司法》規定，董事若從事與公司營業範圍相同或類似業務，應向股東會說明並取得許可；基於新任董事或有投資或經營，與泰山營業範圍類似的企業，並擔任董事，在不損及泰山營運與股東權益前提下，提請審議解除競業禁止限制。

泰山指出，在新一屆董事會組成後，隨即召開本屆首次董事會，並推選由劉偉龍續任董事長，確保公司治理架構與重大決策方向保持穩健連續性。新一屆董事會的順利產生，代表公司治理架構持續向前推進。未來將在既有基礎上持續強化營運體質、提升管理效率，並秉持透明治理與保障股東權益的核心原則，穩健推動公司長期發展。

