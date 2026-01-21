泰山自來水管突爆裂！新北大道積水 警到場交管中

現場傳出積水。（圖／翻攝畫面）





新北市泰山區新北大道五段、民生路口傳出自來水管線爆裂事件，路面瞬間湧出大量積水，導致車輛難以通行，路邊停放車輛更因此倒車，新北市消防局與轄區林口分局獲報，緊急派員到場進行交管並協助疏處，後續自來水公司回報，是重劃區內水管破裂，已由自來水公司人員到場關水處置中，警方共計動員4名警力到場交管中。

據了解，這起事件發生在今天（21日）下午1時許，林口分局與新北市消防局接獲報案指出，泰山區新北大道五段、民生路口有積水狀況，緊急派員趕赴現場協助交管。

後續經初步了解，疑似為重劃區內水管破裂，目前已由自來水公司人員關水處置中，避免讓自來水排出到路面上，而警方也派出4名警力在場交管中，呼籲民眾改道行駛。