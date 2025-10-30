泰山自助洗衣店烘衣機突竄火 罪魁禍首可能是欲烘乾衣物沾染易燃物
記者莊淇鈞／新北報導
新北市泰山區明志路二段上，昨天傍晚5時許，某家自助洗衣店突然竄出火煙，起火點是1台烘衣機，附近熱心民眾先拿滅火器進行初步滅火，消防隊獲報到場，立即佈水線射水搶救，火勢迅速撲滅。據初步了解，疑似在顧客使用烘衣機時，裡面準備烘乾的衣物及毛巾沾有易燃物品所造成，或是烘衣機濾網棉絮未清除乾淨造成，但確切起火原因還待消防局火調人員後續調查釐清。
近來因東北季風來襲，在連續多日下雨的天候下，許多民眾都會將衣物等拿到自助洗衣店內洗滌跟烘乾。昨天傍晚5時許，新北市泰山區明志路二段上某家自助洗衣店內的烘衣機突然起火燃燒，火勢經消防隊撲滅後發現，烘衣機內有衣物及毛巾，不排除是準備烘乾的衣物或毛巾，混入或沾染低熔點易燃物，才造成這起火警。
新北市消防局提醒民眾，使用烘衣機時要注意欲烘乾的衣物等避免夾雜易燃物，烘衣時避免放置過多衣物，以免內部散熱不易，還要定期清理進氣口及出氣口濾網棉絮，避免排氣散熱不易，另外因烘衣機是高功率電器，應使用獨立插座，以免電線走火。
更多三立新聞網報導
誇張！三重阿北紅燈右轉被按喇叭不爽 攔車躺路中最重罰3萬6
撞擊畫面曝光！新北男騎機車擦撞路緣再撞燈桿摔車 頭部重創送醫不治
踹桌釀衝突傅崐萁怒提告 張峻再發文反擊：你都只懂得表演、欺騙鄉親
／AI巡防建功！中和警逮毒品通緝犯還查獲喪屍毒品
其他人也在看
父漁船海上作業突爆炸起火 兒子見撞馳援8人獲救
地方中心／綜合報導基隆一艘漁船，昨天下午在海上作業時，突然爆炸起火，船長和7名船員立刻跳海逃生，還好船長兒子的船就在一海浬外，緊急救起父親和船員，原來父子倆總是一起出海，走同一條路線，兒子才能及時救援，在岸邊等待的女兒，看到父親平安歸來，當場落淚擁抱父親。女兒看到船長父親平安歸來，從背後緊緊抱住他，當場落淚，家人也拍拍他的肩膀，安慰船長，因為他才剛歷劫歸來。昇發財168號漁船船長洪添進：「好像砰那個油就爆炸了，當時跑過來講話都沒辦法沒機會，就一下子砰，那時候黑煙很大連看也沒辦法看，進去也沒辦法，黑煙什麼都看不到，火就來了就來不及。」父子兩艘漁船只相差一海浬，立刻救起父親和船員（圖／民視新聞）船長洪添進，周一晚上9點出海，沒想到隔天下午兩點在富貴角北方23海裡作業時，才剛大修的漁船，突然爆炸起火，冒出濃煙，只能跳海逃生，在海裡載浮載沉，還好兒子的船，就在一海浬外，看到黑煙立刻加速，救起父親，和七名外國籍船員。漁船爆炸起火船長和船員跳海逃生（圖／民視新聞）基隆漁會理事長簡建輝：「一個是26號晚上9點多出港，一個是10點50分出港，兩條船一起出港，在附近作業離差不多一海浬左右，剛好他兒子看到旁邊有冒黑煙，就趕快去看，結果是他的爸爸船著火了，就趕快救他。」還好父子倆一起出海，走同條路線，否則當時海象不好，連海巡都無法出動，雖然船毀了損失千萬以上，但還好所有人員，都平安無事。原文出處：爸爸漁船爆炸起火！ 兒子見撞馳援全數獲救 更多民視新聞報導遭周刊爆料綠線圖利近千萬 桃捷:報導不實傅崐萁光復辦重建座談會 大批災民被擋 議長張峻怒踢桌十萬火急！基隆1漁船海上失火「8人跳海求生」 兒子漁船成功救援民視影音 ・ 1 天前
十萬火急！基隆1漁船海上失火「8人跳海求生」 兒子漁船成功救援
即時中心／林耿郁、謝宛錚報導基隆籍「昇發財168號」漁船，昨（27）日下午在富貴角北方約23海浬海域作業時，突然起火燃燒，船上8人被迫棄船跳海逃生。所幸附近另一艘「昇發財66號」漁船趕抵救援，將所有人救起，最終一場海上驚魂平安落幕。值得注意的是，救人的船長與失火的漁船船長，其實是父子關係。即刻救援！這起火燒漁船事件，發生於27日下午2時30分左右，昇發財168號在富貴角外海作業時，機艙不明原因起火。船長洪添進與1名菲律賓、6名印尼籍船員奮力滅火未果，緊急棄船跳海求生。8人一度在大海中載浮載沉，情況危急。此時，距離約一海浬外，洪添進之子洪開繼駕駛的「昇發財66號」也在作業，見遠方海面竄出黑煙，立即駛近查看，驚覺起火的竟是父親漁船。洪開繼立即與船員們展開救援，順利將8名落海人員全部救起。今（28）天凌晨0時30分，昇發財66號返抵基隆八斗子漁港，洪添進的妻子、女兒見到平安歸來的父親，當場激動落淚，上前擁抱。基隆區漁會指出，洪添進擁有超過30年捕魚經驗，為大家公認勤快、熟練的資深船長。日前168漁船才剛完成大規模整修，26日晚間9點多從八斗子出海，前往富貴角捕撈大明蝦，沒想到就慘遭祝融。詳細起火原因，仍待海巡署與相關單位調查；由於昇發財168號全毀，初估損失恐逾新台幣一千萬元。落海8人抱團等待救援。（圖／昇發財66號提供）原文出處：快新聞／十萬火急！基隆1漁船海上失火「8人跳海求生」 兒子漁船成功救援 更多民視新聞報導清晨台南永康1宮廟失火！ 消防隊鋸鐵門灌救快關窗！新莊工廠遭大火吞噬 環保局示警「這3區」濃煙飄散中濃煙密布！桃園鐵皮倉庫驚傳火警 疑2員工受困失聯民視影音 ・ 1 天前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 4 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 20 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 15 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 17 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／G5棒次罕見大改！道奇終於開刀他 大谷翔平身後不再是貝茲
世界大賽G4道奇6：2不敵藍鳥戰局慘遭扳平，G5打線終於做出更動，不但換下季後賽打擊低迷的帕黑斯（Andy Pages），就連貝茲（Mookie Betts）都離開熟悉的第2棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言這些調整是為了讓大谷翔平打擊前後有隊友保護他。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
紅斑性狼瘡好發女性 出現這警訊應立刻就醫
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：大林慈濟醫院賴寧生院長是國內免疫治療權威／大林慈濟醫院提供 繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜，也被證實長期受紅斑性狼瘡困擾，於日前過世；花好醫師新聞網 ・ 10 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
坣娜驚傳紅斑性狼瘡病逝！醫嘆：「不死癌症」無法治癒
曾以《奢求》、《自由》等歌曲紅極一時的女歌手坣娜（原名唐娜）驚傳病逝。據了解，坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日辭世，享年59歲。紅斑性狼瘡被醫界稱為「千面女郎」，因症狀多樣化，常導致延誤診斷，甚至致命，所以也有「不死癌症」封號。中天新聞網 ・ 12 小時前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前