泰山自助洗衣店烘衣機突竄火 罪魁禍首可能是欲烘乾衣物沾染易燃物

烘衣機突竄火，消防隊到場射水撲滅火勢。（圖／翻攝畫面）

新北市泰山區明志路二段上，昨天傍晚5時許，某家自助洗衣店突然竄出火煙，起火點是1台烘衣機，附近熱心民眾先拿滅火器進行初步滅火，消防隊獲報到場，立即佈水線射水搶救，火勢迅速撲滅。據初步了解，疑似在顧客使用烘衣機時，裡面準備烘乾的衣物及毛巾沾有易燃物品所造成，或是烘衣機濾網棉絮未清除乾淨造成，但確切起火原因還待消防局火調人員後續調查釐清。

近來因東北季風來襲，在連續多日下雨的天候下，許多民眾都會將衣物等拿到自助洗衣店內洗滌跟烘乾。昨天傍晚5時許，新北市泰山區明志路二段上某家自助洗衣店內的烘衣機突然起火燃燒，火勢經消防隊撲滅後發現，烘衣機內有衣物及毛巾，不排除是準備烘乾的衣物或毛巾，混入或沾染低熔點易燃物，才造成這起火警。

新北市消防局提醒民眾，使用烘衣機時要注意欲烘乾的衣物等避免夾雜易燃物，烘衣時避免放置過多衣物，以免內部散熱不易，還要定期清理進氣口及出氣口濾網棉絮，避免排氣散熱不易，另外因烘衣機是高功率電器，應使用獨立插座，以免電線走火。

