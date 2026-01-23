泰山行動治理深化建設 軌道與重劃雙引擎帶動發展

新北市長侯友宜（圖中）今（廿三）日赴泰山座談軌道建設與環境升級齊推進。（圖：新北民政局提供）

新北市行動治理座談會今（廿三）日移師泰山區，市長侯友宜率領市府團隊與泰山區十七位里長面對面交流，傾聽基層建議，攜手推動地方建設。

侯友宜表示，隨著「泰板輕軌」及「五泰輕軌」持續規劃推進，泰山未來將成為重要交通節點。在環境與教育，同步推動大窠坑溪水環境改善、貴子坑溪公園建設及國泰國小遷校溫仔圳計畫，投入資源打造宜居、安全的生活環境，為下一代奠定良好基礎。

侯友宜指出，儘管新北市人均統籌分配稅款仍為全國最低，市府仍堅持「靠自己」，優先將預算投注於基層建設。今年泰山區公所預算特別增加六千五百萬元，務求回應地方實際需求。他感性表示，與多位里長攜手打拚十六年，泰山里長的團結與同心，是推動建設的重要力量。

針對義學市民活動中心重建工程已取得使用執照，正進行室內裝修，另包括泰山市場空調汰換、消防分隊廳舍、貴和安居社會住宅第一期工程等，皆將於今年陸續完工。泰山國民運動中心內部裝修預計於二月完成。

針對里長建議改善泰林路與明志路人行道，工務局表示，優先辦理泰林路二段改善工程，於今、明兩年分段施作。民政局補充，泰山區自一○八年至一一四年共提出八十七案，解除列管八十三案，執行率達百分之九十五。