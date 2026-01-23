泰山行動治理續推軌道建設 「泰板輕軌」與「五泰輕軌」打造交通中心

新北市長侯友宜率市府團隊泰山參加行動治理座談。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜23日率市府團隊前往泰山區舉辦行動治理座談會，與泰山區17位里長面對面座談，侯友宜表示，隨著「泰板輕軌」與「五泰輕軌」的規劃，泰山將成為周邊新的交通中心點，在環境與教育方面，市府持續推動大窠坑溪水環境改善、貴子坑溪公園建設，以及國泰國小遷校溫仔圳計畫，投入大量資源為下一代打造安居樂業環境。

侯友宜表示，儘管新北市的人均統籌分配稅款仍屬全國最低，但市府堅持「靠自己」並將預算優先投入基層，今年泰山區公所預算增加6500萬元，要求務必滿足地方基礎建設需求，侯友宜說他與在場多位里長共同打拚16年，泰山區里長的和諧與同心，是推動地方建設最重要的力量。

侯友宜表示，針對地方關心的義學市民活動中心重建工程也已取得使照，目前進行內裝中，還有泰山市場空調汰換工程、消防分隊廳舍以及貴和安居社會住宅第一期工程等皆將於今年陸續完工。

市府持續推動大窠溪生態整治、貴子坑溪河川環境整治、污水下水道接管、義學國中多功能體育館暨共構地下停車場興建工程等，泰山國民運動中心內部裝修預計2月份完工，提升居住品質，打造泰山成為交通便利、生活機能完善的現代城市。

會議中有里長建議泰林路及明志路兩側人行道重新施作，維護行人安全及市容觀瞻，工務局表示，將先針對泰林路二段(中港西路至明志路一段)辦理改善，預計今年提出基本設計，並於今、明兩年分段進行工程，另有里長建議延長大窠坑溪水環境生態營造工程至新五路一案，水利局已先完成大窠坑溪大窠橋下游左岸護岸改建工程，有關環境營造工程第3期設計及監造技術服務契約並已決標，將以自籌經費及爭取中央經費同步辦理。

