平安夜不平靜！新北泰山一間旅館發生雙屍命案，有對情侶到旅館入住，今天早上退房時間到，但櫃檯人員打電話遲遲沒人接，到房間一看，竟發現女子倒臥床上，男子則在浴室輕生，脖子有勒痕，兩人送醫都宣告不治，桌上有用完的毒品咖啡包，女友手臂還有不明針孔。

救護車十萬火急，趕到新北泰山一間旅館，原來裡頭竟然發生雙屍命案！

警方隨即趕到現場，因為出了人命，旅館也變成刑案現場。

泰山雙屍命案! 男輕生.女臥倒在床 送醫宣告不治。（圖／民視新聞）事發就在24號早上8點多，兩人退房時間已到，但櫃台人員打電話，遲遲沒人接，一到房間查看不得了，26歲蔣姓女子倒臥在床上，28歲蔡姓男子則在浴室輕生，脖子有勒痕，兩人送醫都宣告不治。

情侶離奇死亡，檢警持續抽絲剝繭，發現房間桌面上有毒品K他命粉末，以及有2包用完的毒咖啡包，事發後，男友則拿女友手機傳訊息給閨蜜，表示女友已身亡，自己隨後跟上。不過，女友的手臂還被發現有不明針孔，這針孔又是怎麼來，男友是殉情還是畏罪輕生，還要進一步相驗釐清。

泰山雙屍命案! 男輕生.女臥倒在床 送醫宣告不治。（圖／民視新聞）平安夜這天，旅館突然發生命案，也讓平安夜這天變得不平靜。





