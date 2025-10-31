泰山養豬場餵廚餘 可開罰8萬 侯友宜撂重話

新北市農業局30日主動聯合稽查小組至泰山區養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放含廚餘的桶槽。（新北市農業局提供）

非洲豬瘟疫情延燒，新北市農業局30日主動稽查泰山區1處養豬場，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，可分別裁處5萬及3萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

為防範非洲豬瘟疫情，農業部公告10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。22日農業局已同步通知轄內66場具廚餘再利用檢核的廚餘養豬場遵守規定，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開養豬場全面稽查。

農業局30日主動聯合稽查小組至泰山區養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定。立即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用，後續將依法裁處並持續至現場複查。

議員顏蔚慈指出，新北市現階段廚餘去向不完整，107間養豬場應落實稽查，特別是66間廚餘養豬場，該案務必要重罰。

侯友宜呼籲，新北市至少已稽查3輪，已指示農業局將罰款提至最高，業者千萬不要使用廚餘養豬，以身試法，防疫絕對不能有漏洞，只要查到就是重罰，絕不寬貸，最高可罰200萬，一定會全力防堵。

環保局說，經調查該業者是業者自行載回廚餘，未來會追溯源頭，現階段廚餘只能進焚化場。

農業局呼籲畜牧業者，為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續辦理稽查，倘有違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖，以身試法。

