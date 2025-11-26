泰山 大科路致命彎 地方促截彎取直

新北市泰山區大科路的致命轉彎路段，公所及市府與相關機關於現場會勘了解。（吳嘉億攝）

新北市泰山區大科路為新莊、泰山通往林口除了高速公路外的重要道路，其中位在大科路1號橋旁的50至56號間，因為道寬跟有一個大轉彎，不少行經該處的車輛若未注意或車速過快，極易發生車禍釀災，且常發生死亡車禍，讓地方甚為苦惱。

新北市府相關機關近日會勘後，將辦理整體評估與報告，朝徵收附近土地作截彎取直、變更路寬與彎度方向規畫，預計明年初可提出報告，尋求改善交通安全之解方。

泰山區大科里長黃金進表示，該路段不管是騎機車還是開車都會是轉彎的視角盲點，因為若從林口下坡往泰山方向在橋頭段會往中間偏移再調整，但往下到轉彎處又有近7、80度的轉彎，加上車子時速都可能超過50公里以上的速度，一轉彎就可能會與下方往上轉彎的車輛撞上，才會造成該路段車禍頻率始終很高。

黃金進坦言，大科路近年來都有工程維護可說是道路平整順暢，但也造成駕駛行車速度過快，雖然都設有測速照相取締，但因該處轉彎幅度過大經常肇生意外，所以希望針對下坡路段在橋頭部分可以先拓寬，把道路拉直、變寬一點，後續再透過施工技術與監控降低車輛行經速度，就不會再像以往每年都有死亡車禍發生，甚至有1周有7、8次的車禍紀錄，藉以改善車禍頻率與意外事故發生。

泰山區長林俊宏表示，里長歷年來都有在各場合及市府行動治理會議上提出要求，也有請養工處針對該路段作出相關改善調整，日前在會勘後已有達成初步共識，先就公有土地如橋梁作改良、改善；至於附近的私有土地溝通數年無法取得無償撥用後，已請新工處研議採用價購方式，配合養工處時程與評估，預計約於明年初可提出報告，完整改善該路段之安全性。