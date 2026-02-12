泰山「奇蹟新家園」落成啟用 侯友宜肯定其深耕長照里程碑

創立靜宜大學的主顧修女會深耕泰山二十五年，「奇蹟新家園」正式啟用，象徵在地長照服務邁向嶄新里程碑。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

創立靜宜大學的主顧修女會，二十五年前於新北市泰山成立「奇蹟之家」，長期投入在地照顧服務，陪伴失能、失智長者及其家庭。因應台灣邁入超高齡社會的長照需求，「奇蹟新家園」日前正式啟用，並舉辦落成祝聖典禮，象徵長期照顧服務邁向新里程碑。新北市長侯友宜致詞時肯定其長期深耕在地，成為新北市推動高齡友善政策的重要夥伴，並表示新家園的啟用，將為更多長者與家庭帶來實質支持的力量。

新北市長侯友宜肯定奇蹟之家長年深耕在地長照服務，並表示新家園啟用將嘉惠更多長者與家庭。（記者陳金龍翻攝）

啟用典禮當天，由頂泰山巖鼓藝團帶來氣勢磅礡的鼓藝演出揭開序幕，象徵新家園服務再啟新章。奇蹟之家日間照顧中心及社區照顧關懷據點的長輩則帶來健康操，並接力獻唱感恩歌曲，現場氣氛溫馨感人。

落成祝聖典禮由天主教台北總教區輔理主教趙永吉、台中教區主教蘇耀文及台南教區榮休主教李若望共同主禮，場面隆重莊嚴。

台中教區主教暨靜宜董事長蘇耀文指出，「奇蹟新家園」正如其名，是凝聚人力、物力與各項資源所完成的「愛的奇蹟」。這座新家園由主顧修女會為回應台灣高齡社會的迫切需求而用心打造，匯聚社會各界的關懷與支持，才能在同心協力下順利完成。

蘇耀文主教表示，奇蹟新家園不僅是一處提供照顧服務的空間，更是一個承載心靈關懷與彼此交流的所在。長者在修女與專業團隊的陪伴下，生活更加充實且有尊嚴，也象徵生命在不同階段都能獲得社會持續的關懷，為社會帶來更多希望與和諧。

主顧修女會的修女們亦特別自美國返台，見證奇蹟新家園啟用的歷史時刻。總會長Sr. Dawn Tomaszewski肯定奇蹟之家多年來持續回應社區需求，將信仰化為具體行動，陪伴長者與家庭走過照顧歷程，展現宗教關懷深耕在地的實踐精神。

來自美國的主顧修女會修女特別返台，見證奇蹟新家園啟用的重要時刻。（記者陳金龍翻攝）

靜宜大學由主顧修女會所創立，與奇蹟之家同源於相同的教育與關懷精神。啟用典禮當天，校長林思伶特別與教職員一同到場致意，為奇蹟新家園獻上祝福，展現主顧修女會在教育與社會服務領域深耕台灣、關懷生命全歷程的共同使命。

奇蹟之家董事長馬玉潔修女表示，她始終以「敬天愛人」作為天職，從「讓長者真正走出家門」的角度出發，思考打造對長者友善、能促進互動的社區聚會空間。

馬玉潔修女強調，奇蹟之家是一個「小小的平台」，卻承載並串起大眾的力量，同時配合中央與地方政府長照措施，與輔仁大學社會系、護理系及醫療團隊合作；並招募優秀的工作人員、社工與護理師投入服務，逐步形成專業支援網絡。未來將持續秉持「以家為核心」的理念，透過奇蹟新家園，陪伴長者在熟悉的土地上安心生活、尊嚴老化。

奇蹟之家主任邱加瑜修女表示，奇蹟新家園啟用後，將持續擴充服務量能、深化日常陪伴，並提升健康與營養照護品質，讓更多長者受惠；同時推動奇蹟咖啡，提供長輩與家屬交流的生活場域。藉由「飲食照護、日常陪伴與社交場域」的整合設計，建構支持長者生活的完整照顧網絡。

值得一提的是，奇蹟之家早在二十餘年前即開始推動送餐服務，聘請專業廚師依長輩需求設計少鹽、少糖餐食，建立兼顧營養與健康的供餐模式；並親送至低收入戶與獨居長者住家，服務延續至今，深獲在地民眾肯定與敬佩。