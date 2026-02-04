泰山「奇蹟新家園」落成 提供日間照顧及多元長照服務





面對高齡人口快速成長，為回應在地長照服務需求，新北市泰山奇蹟新家園日間照顧中心今（4）日落成剪綵。奇蹟之家於民國99年就成立24人的社區日照服務，有鑑於長照需求的增加，奇蹟之家於111年動土擴建，如今全新建物完成，整體環境提升且服務品質更好，服務人數擴充至86人，可提供日間照顧及多元長照服務，強化社區照顧支持。

市長侯友宜表示，新北市65歲以上長者人數已超過80萬人，未來仍將持續成長，如何讓長者在熟悉的社區中獲得妥善照顧，是社會共同面對的重要課題。市府樂見民間單位長期深耕在地，投入長照服務體系，透過專業與用心，提供長者與家庭多元且貼近需求的照顧選擇，成為社區中重要的支持力量。

此外，更特別感謝主顧修女會美國總會長Sister Dawn Tomaszewski親自到新北關懷日照中心及參加剪綵，期待未來主顧修女會能持續與市府攜手合作，共同守護長者健康福祉。

衛生局長陳潤秋指出，新北市已設立126家日照中心服務型態多元，涵蓋各行政區，提供失能及失智長者日間照顧服務。透過持續擴充服務量能與據點布建，讓長照服務更加可近，減輕家庭照顧負擔，也讓長者能在熟悉的生活環境中安心生活。

高齡長期照顧處長林惠萍說，奇蹟之家投入資源，將原先較老舊擁擠的日間照顧中心擴建改造，提供市民有感的服務，並同步擴大使用空間，除日間照顧外，亦提供居家服務、社區照顧關懷據點、短照服務、送餐服務、喘息服務及特色照顧服務等，透過整合在地資源，逐步建構完善的社區照顧網絡。

