泰山 應化大排園區 深水井確保永續

新北市泰山區明志里長陳春祈在儲存井水的水塔旁。（吳嘉億攝）

新北市泰山應化大排生態園區結合綠意、花卉、魚池和溪流，為確保階梯式大排內養殖的魚類及水中生物，以及園區的花草澆灌作業，今年7月打造深及100公尺的深水井，透過抽水馬達及水塔，調節山泉水與井底水的運用，確保園區水中生物養殖與園區花草的永續景致，營造地方重要的人文自然景觀。

泰山區公所經建課長張亦翔表示，因園區前2年適逢枯水期，原本的山泉水不夠且較髒跟泥水混濁，雖引用自來水卻讓水中生物不適應，地方陳情希望可以改善；經請廠商了解研判該處地表有積流水，應該有地下水層，後續4月間動工挖掘70公尺後仍未見水層，再深挖到近100公尺，總算抵達地下水層，共計鑽井花費70萬，加上抽水馬達、水塔等設施共約80萬元，樂見園區生態的永續經營，還能結合在地的守護神頂泰山巖與一旁的登山古道，增添風采。

帶領志工一路從荒蕪到現今規模，17年來始終如一的明志里長陳春祈說到，當年原本只想在水塘養魚而已，一旁的也只是檳榔園，沒想到後來大家志工們胼手胝足愈做愈多、面積也愈來愈大，今年更是動員大批志工進行3次的清淤砂泥作業。

他憶及，從民國98年開始整理，志工們自己花錢、勞力一磚一瓦建設，當時還被經過的登山客譏諷是「吃飽換餓」、「吃飽太閒」等笑話；不過當7年後政府看到了大家的努力與成績，開始有了經費的補助與建設，加上地主捐地做公園，還有後來在地人台塑集團創辦人王永慶三房遺孀李寶珠的大力捐助，讓生態園區美侖美奐，四季花團錦簇，大排中的魚類樂游其中，已成為新北市的著名地標。