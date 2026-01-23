泰山、板橋兩家公托啟用 新北公托達130家

新北市公共托育中心正式邁向130家新里程碑，新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」正式開幕，兩處新啟用的公托中心，分別為新北市第8處社會住宅附屬公益空間及第10處公益回饋空間，共可收托100名0至2歲嬰幼兒，持續擴充新北市托育服務量能。

新北市長侯友宜表示，孩子是每個家庭最珍貴的心肝寶貝，市府責無旁貸打造更穩定、完善的托育安全網，新北市的公共托育已經達到130家，收托了6,555名幼兒，再加上私托以及居家托育，所以新北的家戶外托育率已經達到45%，超過OECD的36%，更是全國第一。所以新北市會不斷地推動，創造更友善的托育環境，讓孩子能夠平安健康長大。

除了這兩家的公共托育中心成立以外，市長侯友宜表示，預計未來在下半年還有兩家會成立，所以今年一定會達到132家，這就是新北市的目標，將會全力推動，他強調，市府團隊將持續評估各區域需求、傾聽民意，穩健擴充收托量能，同時兼顧托育品質與家庭支持系統建構，讓托育政策不只「量能全國第一」，更朝向「品質全面提升」的目標邁進。

社會局長李美珍補充，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名0至2歲嬰幼兒，自115年1月22日下午2點30分起至2月24日下午5點止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10點公開抽籤，並於當日下午2點公告錄取名單。