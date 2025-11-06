泰幼稚園悲劇！5歲男童入學才2天 玩盪鞦韆觸電喪命成冰冷遺體

1名年僅5歲的男童在入學僅2天後，竟在校內操場玩盪鞦韆時觸電喪命。（翻攝自khaosod）

泰國東北部發生一起駭人聽聞的校園意外，1名年僅5歲的男童在入學僅2天後，竟在校內操場玩盪鞦韆時觸電喪命。悲劇發生於週二（4日）中午時分，武里南府的一處幼稚園。這起事件震驚全泰，也掀起社會對校園基礎設施安全的強烈質疑。

根據泰媒報導，死者名叫阿薩溫（Atsawin），是幼稚園二年級學生，剛轉入該校上課第2天。當時他在操場上開心玩盪鞦韆，不料竟因觸碰到帶電金屬部分而當場倒地，全身僵硬、失去意識。後來校方試圖對他進行心肺復甦術，但送抵醫院時仍宣告不治。醫生確認死因為「觸電致死」。

孩子的祖父坎潘悲痛表示，孫子自出生以來一直由他照顧，因父母在外地打工無法在身邊。事發當天，阿薩溫像往常一樣開心上學，他萬萬沒想到竟成為最後一面。「他沒有做錯任何事，只是在玩學校的玩具。學校應該保護他，而不是讓他死在鞦韆上。」祖父哽咽說道。

阿薩溫的姑姑塔莎妮憤怒指出，她趕到現場時，孩子早已一動不動躺在鞦韆上。「其他孩子都被叫回教室，老師也是事後才發現他出事。」她指著操場旁的一根老舊路燈桿說，那裡的電箱早已生鏽且蓋子破損，裡面兩個斷路器裸露在外，「我們早就向學校反映過這個危險，卻沒人處理！」

據當地居民透露，這根電桿已多年未維修，過去在學校舉辦運動會時也曾發生輕微觸電事件，但學校始終未採取任何修繕措施。如今釀成悲劇，家屬痛批學校怠忽職守。更令人氣憤的是，事發後疑似有學校人員要求家屬「不要公開此事」，擔心影響學校聲譽。家屬拒絕沉默，隨後向泰國知名機構「巴薇娜兒童和婦女基金會」（Pavena Foundation）正式申訴，要求徹查真相並追究責任。

對此，校長帕西回應，學校已協助處理學生意外保險，並堅稱「從未接獲任何安全隱患的通報」。此言一出，引發輿論更大反彈，許多泰國網友痛斥校方推卸責任，呼籲政府全面檢查全國學校的電力與遊樂設施安全。

目前，警方已展開調查，以確認電流外洩的確切來源。這場奪走5歲稚嫩生命的悲劇，不僅讓家屬心碎，也再度揭開泰國偏鄉學校安全管理漏洞的沉痛現實。

