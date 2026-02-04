泰建築師速寫雜亂讓你更懂曼谷 《絕廟騙局》視覺藝術家將泰國壁畫融入當代

猜查萬、維猜及薩拉烏特將舉辦共同聯展。（大塊文化提供）

本屆台北國際書展主題國為泰國，共有37家泰國出版商來台參展，同時，台灣出版社也發行不少泰國相關書籍。除了歷史、文學、政治，及當紅BL題材，也有與泰國創意相關的書籍，讓人一窺泰國源源不絕的創作力來自何方。青年建築師查猜萬以速寫繪出對雜亂曼谷的細膩觀察、知名廣告公司創意總監維猜如何從日常生活鑿出靈感，而Netflix劇集《絕廟騙局》片首藝術創作的視覺藝術家薩拉烏特．潘努，也帶來絕妙的插畫風格。這些文化創意如萬花筒一樣轉了又轉，讓人想直呼，真的泰有趣了！而三人也將來台參與台北國際書展。

青年建築師查猜萬．蘇汪薩瓦，著有《曼谷見築》及《泰式街頭雜亂建築》，後者已發行台灣版。他常以獨特的視角觀看曼谷城市裡的小小物件，包括摩托車司機如何運用空間、小販如何以最小空間垂直做出最大利用，甚至曼谷到處可見的PVC藍色水管⋯⋯這些觀察經常被人過目即忘，但查猜萬以他的圖與文字，讓你更懂那些看似雜亂背後的在地智慧。

猜查萬、維猜及薩拉烏特各自帶新書來台灣參與書展，讓人看到泰國旺盛的文化創作力。（大塊文化提供）

而語帶幽默的維猜．馬達坤在《廣告狂想生物》中分享自己的工作心法，述及「我們的工作其實沒那麼複雜，只是將關鍵字轉化成具體畫面而已」，除了敏銳的觀察力和感受力，也要誠實地面對自己的感受。而其中許多泰國在地梗，由熟悉泰國的譯者轉譯，讀來更為生動有力。

《絕廟騙局》的絕妙藝術插畫，即為《量心建議 22》作者薩拉烏特・潘努作品。（翻攝自網路）

只要看過《絕廟騙局》，絕對忘不了薩拉烏特．潘努的視覺風格，他的作品是泰國寺院壁畫風，但又完全不是那麼一回事，充滿宗教味，也充滿普普味。他在《量心建議 22》中，端出從天而降的飛頭、坐太空船的菩薩、手術台上被解剖的神仙等作品，從中提煉出穿透表面的提問，除了讓你看，更要讓你想！

三位創作者除了來台參與台北國際書展活動，2月1日（日）至3月1日（日）也於田園城市書店舉行聯展，三人將出席開幕活動。詳細資訊如下。

泰讚了吧！——泰國廣告、街頭建築與靈性繪畫的創作聯展 開幕茶會

時間：2/6（五）16:00-17:30

地點：田園城市生活風格書店

講者：薩拉烏特・潘努（泰國視覺藝術家）、查猜萬．蘇汪薩瓦（建築師）、維猜（廣告創意總監）

台北國際書展相關活動

「雜亂建築」之意義──建築師查猜萬．蘇汪薩瓦的泰國城市觀察

時間：2/5（四）13:00-14:00

地點：2026台北國際書展 主題廣場

講者：查猜萬．蘇汪薩瓦

泰國廣告人開腦洞給你看──鮭魚廣告製作公司創意總監、《廣告狂想生物》的創意煉金術

時間：2/7（六）10:30-11:20

地點：2026台北國際書展 泰國主題館

講者：維猜

用圖像叩問靈魂：當代泰國藝術的信仰之眼——《量心建議22》新書分享會

時間：2/7（六）11:45-12:45

地點：2026台北國際書展 藍沙龍

講者：薩拉烏特．潘努

用圖像追問靈魂的問題：當代泰國藝術的信仰之眼——《量心建議22》新書分享會

時間：2/7（六）14:00-14:50

地點：2026台北國際書展 泰國主題館

講者：薩拉烏特．潘努（本書作者、泰國視覺藝術家）

菩薩與太空船：一個泰國藝術家的普普修行

時間：2/8（日）14:00-15:00

地點：誠品書店松菸店

講者：薩拉烏特．潘努

泰國廣告為什麼這麼有趣？——維猜與《廣告狂想生物》的創意現場

時間：2/8（日）15:30-16:30

地點：2026台北國際書展 藍沙龍

講者：維猜

