泰式甜點 酸辣之外的甜蜜新選擇

「LOST and Found」與「宜可頌」推出經典咖啡與可頌組合的「蝴蝶結可頌與泰卡布」。（LOST and Found提供）

泰式料理大行其道，不少咖啡甜點店更順勢推出泰式口味的甜點，以跳脫傳統味道顛覆國人味蕾。

秋意漸濃，冬季的溫度正悄悄登場。人氣咖啡廳「LOST and Found」以橘色的泰國味溫暖冬日的灰冷，攜手法式可頌品牌「宜可頌」打造三款限定聯名甜點，讓熟悉的咖啡館空氣中多了一份南洋風味，西門店更推出限定的「冰芯千層泰奶塔」。

酥香可頌與奶香霜淇淋冷熱交錯的「泰奶可頌聖代杯」。（LOST and Found提供）

冬季限定的亮點，是LOST and Found首次與台魂法式可頌品牌「宜可頌」合作聯名推出三款新品，包含宜可頌經典原味可頌與泰式卡布的「蝴蝶結可頌與泰卡布」、酥香可頌與奶香霜淇淋冷熱交錯的「泰奶可頌聖代杯」及西門店限定，將泰奶香氣藏進千層皮裡，焦糖與奶香霜淇淋交織的「冰芯千層泰奶塔」。LOST and Found表示，宜可頌將台灣人熟悉的在地滋味融入法式可頌工藝。從「海鹽蜜芋頭」到「鵝油香蔥」、「蜜汁叉燒」等創新口味，用酥脆層次承載生活記憶，創造出「台味法式」風格。

廣告 廣告

將泰奶香氣藏進千層皮裡，焦糖與奶香霜淇淋交織的「冰芯千層泰奶塔」是西門店限定款。（LOST and Found提供）

北海道起司蛋糕專賣店「66 cheesecake」，以濃郁香氣與爆漿口感征服甜點控味蕾的「北海道焦糖布丁泡芙」，再度掀起甜蜜新話題！主打職人手作、每日新鮮出爐，這次更推出南洋風味的「泰式奶茶泡芙」及「提拉米蘇泡芙」兩款全新限定口味，打造秋冬甜點新選擇。

「66 cheesecake」推出期間限定「泰式奶茶泡芙」口味，融合濃厚泰式茶香與濃醇奶韻。（66 cheesecake提供）

人氣泡芙「北海道焦糖布丁泡芙」，自8月開賣以來屢屢被秒殺。外層是手工製作、焦糖烘烤至金黃酥脆的泡芙殼，內餡選用來自北海道十勝的「四葉特選鮮乳」，製成香濃滑順的卡士達醬，一口咬下爆漿滿溢，甜而不膩。

「提拉米蘇泡芙」以濃郁可可層層交織香醇咖啡與奶香，入口綿滑。（66 cheesecake提供）

66 cheesecake本次推出兩款期間限定新口味，融合濃厚茶香與絲滑奶韻，甜度恰到好處的「泰式奶茶泡芙」以及濃郁可可、香醇咖啡與奶香層層交織，入口綿滑的「提拉米蘇泡芙」。

更多中時新聞網報導

日流感激增 出遊前勿忘打疫苗

UBA》讓師大單節拿9分 黎明首勝到手

AI揪糖友腎病變 腸道菌是關鍵