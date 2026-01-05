「泰式響宴」跨界迎春 觀音分館12 場手作體驗，書香中迎接 2026 金馬年

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】迎接 2026 金馬年，桃園市立圖書館觀音分館邀請市民朋友來一場不用搭飛機也能享受「偽出國」新春體驗！今年迎春活動跨界結合 2026 台北國際書展泰國主題，推出「觀音迎春．泰式響宴」系列活動，以書香為起點，串聯泰國美食、工藝與節慶文化，規劃多達 12 場精彩手作與體驗課程，陪伴大家度過熱情又繽紛的新春假期。

傳統迎春 × 泰式異國風，感官一次到位

觀音分館特別策劃泰國主題書展與多元文化體驗活動，從視覺、嗅覺到味覺全面展開。民眾可親手製作泰國皇室甜點「露楚（Look Choop）」，感受色彩繽紛、療癒可愛的甜點藝術；也能體驗「泰國好運花串」、「浴佛節香牌」、「太陽花器皿黏土」等特色手作。4 月更推出「泰式酸辣海鮮湯」料理實作與「潑水節花瓣浴球」體驗，讓南洋風情在圖書館中悄然展開。

金馬年登場，童趣與年味一樣不少

迎接生肖馬年，觀音分館也保留濃濃的傳統年節元素。1 月 11 日「馬上幸福－獨角獸羊毛氈」溫馨揭開序幕，為新年注入療癒能量；1 月 24 日「捏麵人迎金馬年」與 2 月 1 日「龍馬精神春聯趣」，邀請大小朋友重溫童玩記憶，用雙手創作屬於自己的新春祝福。

本系列活動皆由專業師資帶領，無論是手作新手或創作愛好者，都能在輕鬆愉快的氛圍中完成作品、帶回滿滿成就感與幸福感。周末午後，不妨走進觀音區三間圖書分館，讓閱讀遇見文化、讓新春多一點異國驚喜。活動時程與報名資訊請至桃園市立圖書館官方網站查詢，名額有限，歡迎踴躍參與。邀您一起在「觀音迎春．泰式響宴」中，感受泰國文化，為新年開啟幸福序章。(圖：桃園市立圖書館提供)