泰引進「閃電MX」 提升空防能量

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」1日報導，泰國近日與以色列航太公司（IAI）簽約，採購1套完整「閃電MX」（BARAK MX）防空系統，藉此推進軍事現代化，強化部隊作戰能量。

報導指出，皇家泰國空軍為發展「整合防空系統」（IADS）計畫，提升軍事基地和關鍵基礎設施防禦能力，宣布採購「閃電MX」防空系統，該筆合約總值約1.07億美元（約新臺幣33.9億元），並包含後勤支援與相關培訓項目。

廣告 廣告

皇家泰國空軍表示，這項軍購案反映泰方積極應對新興安全挑戰、捍衛國家安全的決心，也期盼運用該先進裝備3種射程、涵蓋2公里至150公里的不同用途防空飛彈，搭配感測器與戰鬥管理系統，有效應對小型無人機、各式航空器與短程彈道飛彈等潛在空中威脅。

採垂直發射的「閃電MX」系列，涵蓋「閃電MR」（中程）、「閃電LR」（長程）與「閃電 ER」（增程）3種不同規格與飛彈，最大射程依序可達35、70與150公里，且具備精確追蹤能力與優異機動性，可同時接戰多個不同來源與距離目標；其模組化設計也提供升級空間，能與時俱進搭配未來技術與新型飛彈，降低整合難度。