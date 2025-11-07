泰惡母「直播侵犯」15歲兒子！竟為PO私群月賺1萬

國際中心／饒婉馨報導

泰國日前發生了一起震驚社會的案件，有一位母親在網路直播上性侵自己未成年的兒子，以此獲利。在警方獲報後，便循線調查到住家位置，並直接前往逮捕這名母親，而受害的15歲青少年，目前已被送往當地收容所接受照顧。





惡母開直播「侵犯15歲兒子」震驚社會！月賺1萬泰銖辯：因成員要求

日前有一名泰國母親，透過直播侵犯自己的兒子，並以此牟利。（示意圖／翻攝自Pexels）





根據 外媒《The Thaiger》報導 ，泰國網路犯罪調查局（CCIB）接獲民眾檢舉，關於一名男孩的兒童色情影片在網路流傳。這些露骨內容，在一個需要付費才能加入的私人群組中被散佈，泰國網路警察經連日追查，近日在沙繳府逮捕一名女子，也就是男童母親。她涉嫌透過直播侵犯自己15歲的兒子，並且用這些影片向觀看者收取費用。警方於11月3日前往她的住家，進行全面性搜查，並且查獲出一部手機、影片中使用的性玩具以及一本記錄收入的筆記本。

這名女子坦承罪刑後，辯稱一開始只有發布自己的不雅影片，後來因群組成員要求，她才讓兒子一同出鏡。據外媒報導，女子透露自己每月可以從群組管理員、觀眾贈送的虛擬線上禮物中，獲利約1萬泰銖（約新台幣9576元）。目前泰國警方已將15歲男童，安置於當地的收容所，而這名女子恐怕面臨當地兩項指控，分別是：《電腦犯罪法》第 14（4） 條，將露骨影片發布在網路、《刑法》第 287 條，禁止持有、生產等不雅物品；最高被判處五年監禁、最高100,000 泰銖罰款，或兩者兼施。

