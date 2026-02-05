泰拳工作室又遭潑漆！ 港男入境8小時 犯後搭機逃

台北士林區一間泰拳工作室去年11月才被潑漆，昨（4日）又被潑了一次。（圖／東森新聞）





台北士林區一間泰拳工作室去年11月才被潑漆，昨（4日）又被潑了一次，警方調查，兩次都是香港人所為。這回嫌犯入境台灣，僅短短待了8小時，一下飛機就去買油漆，趁著凌晨犯案，再搭計程車最早的班機出境。

戴著帽子去超市買油漆，從口袋掏出千元鈔票，抽了一張給店員，一邊把油漆放進背包裡，一邊問了幾句，結果居然是要拿去潑漆。住戶一樓大門被潑撒，就連地板也到處都是油漆，嫌犯趁著凌晨犯案，潑漆完就搭飛機逃離台灣，離境時手上還有紅色油漆痕跡，針對的就是泰拳工作室。

廣告 廣告

警方調查，梁姓嫌犯是香港人，3日晚間11點50分一入境台灣，就先到新北三重買油漆，凌晨2點15分到台北士林潑漆，接著搭計程車到萬華區繞了一圈，再換另一輛小黃直奔桃園機場。

6點巡邏員警發現就立即展開追查，但嫌犯已經在6點06分辦理登機，專案小組於7點15分開始追人，但8點17分，他已經搭機離開。前前後後在台灣待了8小時，只是為了要潑漆。士林分局分局長許城銘：「我們不排除任何可能，看起來像是暴力討債，我們其實本來就已經強化措施了，以至於我們會在巡邏線上主動來發現。」

這已經不是泰拳工作室第一次被潑漆，去年11月也曾發生，工作室大門髒亂不堪。香港抗爭者湯偉雄：「這些紅漆要清掉，我們這個門可能是換，或是我們要把他的油漆全都刷過。」

香港抗爭者湯偉雄的泰拳工作室被找麻煩，當時警方循線追查，是2名香港人所為。儘管和這回的並非同一人，但都是從香港來，警方強力譴責非法暴行，嚴查嚴辦，絕不寬貸。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／男子玩期貨投資失利 想不開跨坐天橋欄杆

快訊／竹聯幫大老吳敦逝世 享壽77歲

高雄女墜樓慘死 全裸倒臥機械車位平台

