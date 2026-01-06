泰控柬邊境開火 違反協議

記者丘學陞／綜合報導

泰國6日指控柬埔寨違反去年12月達成的停火協議，對邊境開火並造成1名士兵受傷，柬方坦承「人員失誤」導致意外，目前各方都保持克制，未有重啟戰端跡象。

《曼谷郵報》報導，泰國第二軍區表示，6日上午7時25分左右，1枚來自柬埔寨的迫擊砲彈擊中泰國邊境的烏汶府469號山一帶，砲彈破片造成1名泰軍士兵輕傷。泰國指控柬方違反停火協議，並展開調查，同時向柬國提出抗議並要求解釋。

柬坦承誤射 衝突未升溫

柬埔寨不久後與泰國取得聯繫，聲稱純屬意外，為人員操作失誤所致，強調柬方無意向泰國領土開火。泰國軍方隨後發表聲明表示，該區泰軍已嚴正警告柬軍保持謹慎，若類似事件再發生，泰國不排除採取報復行動。

該起意外一度使外界擔憂泰柬戰火再起，不過報導指出，儘管泰國總理阿努廷表示已進入備戰狀態，並向部隊下達作戰指令，但泰軍目前僅維持監控地區情勢任務，邊境居民亦未接獲疏散命令，展現泰柬雙方皆保持克制，未輕啟戰端。

泰柬去年12月8日爆發新一波武裝衝突，造成多人死傷，在東協各國斡旋下，雙方展開連日談判，最終於去年12月27日簽署聯合聲明，同意立即停火，目前各界持續關注停火狀況。

泰國6日指控柬埔寨違反停火協議，在柬軍坦承誤射後，衝突未進一步升溫。圖為駐守邊境的泰軍。（達志影像／歐新社資料照片）