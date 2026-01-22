泰政壇怪傑拋「一妻四夫」爭平權 昔「16歲破處」卻禁學生愛愛遭酸雙標

國際中心／程正邦報導

泰國「新另類黨」總理候選人蒙功吉曾拋出成立「泰國太空部隊」構想，聲稱要將泰國軍力擴展至地球之外。（圖／翻攝自蒙功吉臉書）

隨著 2026 年泰國大選選戰進入白熱化，各政黨為吸引眼球奇招百出。泰國「新另類黨」總理候選人蒙功吉（Mongkolkit Suksintharanon）近日因提出「合法化一妻四夫」政見再度引爆輿論。這項看似訴求性別平權的主張，卻因引用錯誤宗教典故，今（22）日遭政壇活動家瑞漢凱（Ruangkrai Leekitwattana）正式檢舉，指控其涉嫌誤導與欺騙選民。

荒唐政見：引用宗教概念「包裝」一妻四夫

廣告 廣告

蒙功吉於 1 月 14 日在社群媒體發表政見，主張為打破現行父權體制下的不對等，應允許女性在配偶同意的前提下，比照伊斯蘭教法中「男性可娶四妻」的模式，對等開放女性可合法擁有四名丈夫。當網友質疑他是否在開玩笑時，蒙功吉竟斬釘截鐵地回應：「我是認真的。」

此番言論隨即遭到專業挑戰。代表人民國家力量黨參選的瑞漢凱，今日向泰國選舉委員會（ECT）提交檢舉信，指出伊斯蘭教法雖允許一夫多妻，但基於血統維護與教義，絕對禁止一妻多夫。瑞漢凱強調，蒙功吉使用虛假且誤導性的宗教論述來騙取選票，已觸犯泰國組織法第 73 條，要求選委會介入撤銷其參選資格。

蒙功吉上朝拋出「允許女性擁有4名丈夫」政見，遭政敵檢舉誤導選民。（圖／翻攝自蒙功吉臉書）

政策狂想曲：從買核彈到太空部隊

事實上，蒙功吉在泰國政壇素有「狂人」之稱，其政見風格往往游走於極端與天馬行空之間：曾提議泰國應斥資約 64 億泰銖，購入 10 枚核彈頭以威懾大國；拋出成立「泰國太空部隊」構想，聲稱要將泰國軍力擴展至地球之外；承諾對所有孕婦發放高額現金，企圖以此解決少子化問題。

這些提議雖被主流輿論視為「政治秀」，卻也讓他成功在碎片化的選戰中博取驚人版面。

雙標爭議：逼學生「禁欲」卻自爆早熟破處

蒙功吉最令選民反感的，莫過於其對性道德的「雙重標準」。去年 7 月，他曾公開向內閣建議，應立法禁止 22 歲以下的學生發生性行為，甚至痛批政府廣發保險套是鼓勵濫交。他當時語出驚人地建議：「年輕人若有性衝動，應該去操場做運動發洩體力。」

這套「禁欲論」立刻引發全泰國年輕人怒火。當被網友辛辣反問其個人的性經驗時，蒙功吉竟坦承自己 16 歲就已「破處」，瞬間淪為全國笑柄。網友紛紛開酸：「自己 16 歲可以，別人 22 歲不行？」、「原來做運動是他破處的方式」。從去年的極度保守到今年的一妻四夫極度開放，蒙功吉反覆無常的立場，也讓這場 2026 大選增添了不少荒謬色彩。

泰國選委會目前已受理檢舉，將針對蒙功吉是否故意散布虛假訊息進行審查。

更多三立新聞網報導

公車性騷片破200萬點閱！男自清「陳屍家中」 女網紅教唆自殺被捕

餘生反擊！不想以「他妻子」身分死去 日本爆發熟年離婚潮

《經濟學人》封面諷川普「裸身騎北極熊」 揭格陵蘭撤軍的深層恐懼

基隆勇消詹能傑殉職！不肖人士冒名詹母發文 家屬悲慟發聲：別再轉發

