泰政治金童皮塔大選當天即刻來台 名作家威拉蓬將與吳明益書展對談
昨（3）日開幕的台北國際書展主題國為泰國，本屆泰國館共有 37 家泰國出版商參展，並精選 50 部代表作品，包括嚴肅文學、童書、漫畫、攝影及極受歡迎的 BL 內容，像是人氣耽美作家 MTRD.S、靈異 BL 作家納帕頌．克穆塔（Cali）等創作者都來台參與書展活動。除了泰國館的活動，許多出版社也發行重要泰國著作。兩屆東南亞國協文學獎得主威拉蓬．尼迪巴帕由聯經發行第二部作品台灣版，及政治金童、泰國前進黨前黨魁皮塔．林家倫拉也挾高人氣來台連辦兩場活動。
皮塔新作《未竟之路》，說的就是他在 2023 年帶領政黨獲得大選成功，卻未能當上總理的心路歷程。《未竟之路》從上月底發行，在台即躍上暢銷榜，由於泰國將於 8 日進行大選，皮塔於當天投票後即刻來台，一舉一動勢必相當受到矚目。皮塔將於 8 日晚間在書展舉行新書活動，由於火速額滿，出版社一卷文化另於 9 日晚間 8 點於誠品書店松菸店加開新書簽書會。
而另一名泰國知名作家威拉蓬．尼迪巴帕在台發行第二部小說《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》，數次造訪台灣的她，其首部小說《迷宮中的盲眼蚯蚓》以魔幻、虛實交揉的魅力，吸引許多台灣書迷。《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》以一個百年華人移民家庭的敘事，與泰國當代歷史相互共生，映照出泰國為何如此的面貌。為理解泰國，找到以感情及文學的理解面向，正是威拉蓬作品的深刻意義之所在。
威拉蓬也將於 2 月 5 日下午 3 點半在台北國際書展與作家吳明益同台，以「當歷史入夢：為什麼我們仍為那場未經歷的戰爭寫作？」為題進行對談。
除了《未竟之路》及《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》之外，另一部泰國歷史的重要著作《泰國的歷史》也趕於書展前面世，被愛書族群稱為必買泰國三書。《泰國的歷史》在台由有理文化發行，該書為重要泰國史著作，由「福岡亞洲文化獎」得主克里斯．貝克與帕素．蓬派吉兩位歷史、經濟學者共撰寫，歷經數次修訂。本次中譯版以晚近修訂的第四版為基底，收錄 2020 年後的學生運動與政治動盪，書中視角不以慣有的以王室為唯一核心的歷史敘事，而是從多元角度寫出泰國「民族國家」在衝突中轉化的故事。
更多鏡週刊報導
爬完101再上《吉米夜現場》 霍諾德說人群比高度嚇人
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
《愛情怎麼翻譯？》男神翻紅後出事 金宣虎捲逃漏稅疑雲
其他人也在看
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說
Makiyo並未正面說明缺席原因，僅由經紀人表示：「有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並表示未來會找時間前往金寶山追思大S。據悉，此次由丈夫具俊曄親自設計的雕像，亦特別製作骨灰項鍊作為紀念，但Makiyo未列在獲贈者名單內。除具俊曄自留一條外，其餘項鍊由家屬分贈給7位摯友...
「酷龍」姜元來曝具俊曄抱友痛哭 紙上寫滿「熙媛啊...」好友一看心碎了
具俊曄前天（2╱2）為愛妻大S（徐熙媛）逝世1周年舉辦紀念雕像揭幕儀式，「酷龍」團員姜元來特地來台直奔金寶山墓園追思，昨深夜姜元來在IG分享此行並未事先告知老友，他心疼透露：「好不容易見到的俊曄，瘦到連26年前大S送他的衣服都還穿得下的程度。」
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
Netflix TOP 2《左撇子女孩》演什麼？網友看不懂 3大關鍵點解析！爛番茄 98% 高分的原因！
本文整理電影《左撇子女孩》3大關鍵情節，包括「結局意思」、「惡魔左手的象徵」與「夜市＆檳榔攤」的台人糾葛日常，一起來更加理解《左撇子女孩》的價值吧！
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
前夫袁惟仁過世 陸元琪承諾「紅毯替他牽女兒手」
袁惟仁2日過世，享年57歲。前妻陸元琪透露，早在一月初就已聽聞前夫住進加護病房，孩子們也都有前往探望，2日中午左右孩子接到袁惟仁病逝消息，一家三口情緒潰堤。事後，陸元琪也在社群上轉發女兒寫下的文章，並承諾「妳的紅毯，媽咪一定在，我會幫把拔牽好妳的手，幫把拔說：請你好好的愛我的寶貝女兒。」
過年必追《甄嬛傳》馬拉松直播來了！上線時間公開 趙麗穎也加入
經典古裝劇《後宮甄嬛傳》自2022年疫情在春節推出馬拉松直播後，受到大家的歡迎，不少粉絲都在過年期間追劇，今年則確定將於2月12日晚間6點起，在YouTube頻道「八大劇樂部」播出。蔡佩伶報導