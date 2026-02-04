泰政治金童皮塔大選當天即刻來台 名作家威拉蓬將與吳明益書展對談

皮塔此刻正在泰國參與各項造勢，他將於 8 日泰國大選日來台。（IG）

昨（3）日開幕的台北國際書展主題國為泰國，本屆泰國館共有 37 家泰國出版商參展，並精選 50 部代表作品，包括嚴肅文學、童書、漫畫、攝影及極受歡迎的 BL 內容，像是人氣耽美作家 MTRD.S、靈異 BL 作家納帕頌．克穆塔（Cali）等創作者都來台參與書展活動。除了泰國館的活動，許多出版社也發行重要泰國著作。兩屆東南亞國協文學獎得主威拉蓬．尼迪巴帕由聯經發行第二部作品台灣版，及政治金童、泰國前進黨前黨魁皮塔．林家倫拉也挾高人氣來台連辦兩場活動。

廣告 廣告

威拉蓬是泰國知名作家，她的作品除了文學上的意義，亦是理解泰國當代面貌的重要作品。（威拉蓬、聯經提供）

《泰國的歷史》為關於泰國歷史的重量級作品，相較於過去泰國史的編年資料堆疊，該書多元角度的書寫讓閱讀歷史也能充滿樂趣。（有理文化提供）

皮塔新作《未竟之路》，說的就是他在 2023 年帶領政黨獲得大選成功，卻未能當上總理的心路歷程。《未竟之路》從上月底發行，在台即躍上暢銷榜，由於泰國將於 8 日進行大選，皮塔於當天投票後即刻來台，一舉一動勢必相當受到矚目。皮塔將於 8 日晚間在書展舉行新書活動，由於火速額滿，出版社一卷文化另於 9 日晚間 8 點於誠品書店松菸店加開新書簽書會。

而另一名泰國知名作家威拉蓬．尼迪巴帕在台發行第二部小說《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》，數次造訪台灣的她，其首部小說《迷宮中的盲眼蚯蚓》以魔幻、虛實交揉的魅力，吸引許多台灣書迷。《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》以一個百年華人移民家庭的敘事，與泰國當代歷史相互共生，映照出泰國為何如此的面貌。為理解泰國，找到以感情及文學的理解面向，正是威拉蓬作品的深刻意義之所在。

威拉蓬也將於 2 月 5 日下午 3 點半在台北國際書展與作家吳明益同台，以「當歷史入夢：為什麼我們仍為那場未經歷的戰爭寫作？」為題進行對談。

除了《未竟之路》及《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》之外，另一部泰國歷史的重要著作《泰國的歷史》也趕於書展前面世，被愛書族群稱為必買泰國三書。《泰國的歷史》在台由有理文化發行，該書為重要泰國史著作，由「福岡亞洲文化獎」得主克里斯．貝克與帕素．蓬派吉兩位歷史、經濟學者共撰寫，歷經數次修訂。本次中譯版以晚近修訂的第四版為基底，收錄 2020 年後的學生運動與政治動盪，書中視角不以慣有的以王室為唯一核心的歷史敘事，而是從多元角度寫出泰國「民族國家」在衝突中轉化的故事。

更多鏡週刊報導

爬完101再上《吉米夜現場》 霍諾德說人群比高度嚇人

趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰

《愛情怎麼翻譯？》男神翻紅後出事 金宣虎捲逃漏稅疑雲