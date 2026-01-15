泰數十年最大鐵路災難之一 一帶一路高鐵工程意外已32死

從殘破的現場，不難想像吊車砸中兩節車廂當下的力道與傷害。目擊者表示，列車脫軌並短暫起火。

目擊者蘇潘表示，「我趕到現場看見許多人躺在那裡，然後跑去第2節車廂，也就是斷成兩半的那節幫忙救人。我爬上車廂並幫忙把2名罹難者搬出，還有2個受傷的人，以及1個小孩 。」

這起事故發生在呵叻省、離曼谷230公里，一處中國投資興建、隸屬「一帶一路」計畫的泰國高鐵工地，當時火車上有195名乘客，造成重大死傷，因為有些人受了重傷，沒辦法自己爬出。

在地居民、救援者潘鵬說：「我叫他們快點出來，因為燃油正在外洩 。」

泰國總理阿努廷到現場視察，指責承包商「義大利泰工程」明顯過失，該起重機隸屬中泰鐵路第一期工程路段。義大利泰工程是泰國最大營造商之一，去（2025）年3月緬甸強震造成曼谷興建中的審計署大樓倒塌案中，義大利泰工程也是承包商。

泰國總理阿努廷指出，「像這樣的工程，必須有其程序、工法以及計算。我們要去證明，但這很明顯是他們違失 。」

官員表示，搜救隊伍正在搜尋受困乘客以及罹難者遺體，排除現場障礙預計需要7天。此外，目前仍有乘客下落不明，運輸部長下令全面調查。

