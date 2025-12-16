泰星Alek入住台北香格里拉打卡101 帶動台灣旅遊新熱潮

【看見泰國 VisionThai】台灣觀光大使、泰國人氣男星Alek Teeradetch今年10月訪台舉辦首場海外粉絲見面會，成功吸引超過300位泰國粉絲來台追星。訪台期間他下榻台北遠東香格里拉飯店，特別在38樓的馬可波羅酒廊與台北101合影，燦爛的笑容配上璀璨夜景，與近日他主演的恐怖新片《Our House》撞鬼的驚悚形象成反差。此行住宿由VisionThai看見泰國創辦人李致德安排，李致德也是2025年海外十大傑出青年得主，十多年前結婚宴客就選在這裡。（延伸看：Alek台灣見面會！驚喜獻唱流星雨）

VisionThai 看見泰國創辦人李致德出席Alek Teeradetch主演的《Our House》首映會獻花致意。

入住台北香格里拉 38樓酒廊成打卡熱點

Alek此行入住的雅仕套房(Plaza Suite)位於飯店高樓層，設有獨立臥室與客廳，讓他在密集的見面會行程之餘也能好好休息。套房採用仿宋藝術裝飾，融合東方美學與現代設施。房內配備了藍芽喇叭和智能控制板，床邊就能控制燈光和窗簾。浴室以大理石打造，設有獨立淋浴間和浴缸，浴室裡還裝了小電視，泡澡時也能看節目。套房備有咖啡機和迷你吧，入住時飯店還送上新鮮水果。入住該房型的客人可以使用豪華閣貴賓廊，享用免費早餐、下午茶和晚間雞尾酒。

台北香格里拉飯店融合仿宋雅韻與現代創意（來源：台北遠東香格里拉飯店）

泰國明星Alek入住台北香格里拉飯店的雅仕套房，展現低調奢華品味。（來源：Alek IG截圖）

泰國明星Alek入住台北香格里拉飯店的雅仕套房將台北繁華景緻盡收眼底（來源：Alek IG截圖）

Alek在Instagram分享的照片就是在38樓的馬可波羅酒廊拍的。這個酒廊位置絕佳，可以清楚看到101大樓，是台北不少時尚人士喜歡聚會的地方。下午時段提供雙人下午茶，晚上則變身酒廊，每週四到週六21:00之後還有現場音樂演出，氣氛相當放鬆。飯店頂樓還有台北市最高的戶外泳池，43層樓的高度讓住客可以一邊游泳一邊俯瞰台北市景，天氣好的時候還能看到遠方的山景。

台北香格里拉飯店38樓的馬可波羅酒廊坐擁絕佳台北101景觀（來源：Alek IG截圖）

國際巨星訪台常客 餐飲選擇多元

台北遠東香格里拉位於敦化南路二段，由遠東集團和香格里拉酒店集團共同經營，過去湯姆·克魯斯、梅爾·吉勃遜赴台時都曾下榻這裡。飯店直接連通遠企購物中心，方便逛街購物。飯店內有好幾間特色餐廳，連續多年榮獲福布斯旅遊指南(Forbs)、亞太商旅雜誌 (Business Traveller)、DestinAsian 等國際媒體肯定，也在各大旅遊平台例如Expedia、Booking.com、Hotels.com、TripAdvisor深獲旅客好評 。

多元早餐體驗成亮點 邀國際賓客品嚐台灣味

飯店6樓的遠東Café自助餐廳也是一大特色。為提升餐飲體驗，飯店2020年甫斥資新台幣8千萬元改裝，規劃美食主題區，讓住客早餐就能品嚐到台灣知名美食。

入住無數飯店的Alek，對台北香格里拉早餐的多元選擇讚不絕口。（來源：Alek IG截圖）

十多年前在該飯店舉辦結婚宴客的李致德表示，此次藉著專案安排重溫，發現飯店每個細節依然維持高品質，讓人賓至如歸。他觀察到飯店有不少國際觀光客，其中包括泰國家庭旅遊，「台北遠東香格里拉很適合推薦給泰國高端客層，安排客戶入住非常有面子，也能展現台灣的待客之道。」李致德也特別提到早餐體驗，「多元性讓人印象深刻，除了國際料理，還有很多台灣小吃像鹹豆漿、燒餅油條、蛋餅，讓泰國客人從早餐就能體驗道地台灣味。」

觀光推廣成效顯著 吸引泰國高端客層

這次訪台是觀光署針對泰國市場首次把追星和旅遊結合，推出「Alek台灣奇遇」旅遊套裝，聯合旅行社、航空公司一起募客。配合年度標語「ไต้หวันมะ（台灣嗎？）」，在泰國社群媒體引發討論熱潮。Alek以陽光正面形象深受泰國各年齡層喜愛，過去曾多次訪台，去過高雄、馬祖等地並拍攝旅遊影片分享。觀光署今年初邀他到台灣六大縣市拍攝宣傳微電影，在曼谷電影院首映後引起不小迴響。10月底的粉絲見面會現場，更吸引超過300名泰國粉絲與Alek熱情互動，對台灣留下深刻印象。（延伸看：Alek主演2025台灣觀光微電影 獲泰媒好評）

