泰星Alek入住台北香格里拉打卡101 帶動台灣旅遊新熱潮
【看見泰國 VisionThai】台灣觀光大使、泰國人氣男星Alek Teeradetch今年10月訪台舉辦首場海外粉絲見面會，成功吸引超過300位泰國粉絲來台追星。訪台期間他下榻台北遠東香格里拉飯店，特別在38樓的馬可波羅酒廊與台北101合影，燦爛的笑容配上璀璨夜景，與近日他主演的恐怖新片《Our House》撞鬼的驚悚形象成反差。此行住宿由VisionThai看見泰國創辦人李致德安排，李致德也是2025年海外十大傑出青年得主，十多年前結婚宴客就選在這裡。（延伸看：Alek台灣見面會！驚喜獻唱流星雨）
入住台北香格里拉 38樓酒廊成打卡熱點
Alek此行入住的雅仕套房(Plaza Suite)位於飯店高樓層，設有獨立臥室與客廳，讓他在密集的見面會行程之餘也能好好休息。套房採用仿宋藝術裝飾，融合東方美學與現代設施。房內配備了藍芽喇叭和智能控制板，床邊就能控制燈光和窗簾。浴室以大理石打造，設有獨立淋浴間和浴缸，浴室裡還裝了小電視，泡澡時也能看節目。套房備有咖啡機和迷你吧，入住時飯店還送上新鮮水果。入住該房型的客人可以使用豪華閣貴賓廊，享用免費早餐、下午茶和晚間雞尾酒。
Alek在Instagram分享的照片就是在38樓的馬可波羅酒廊拍的。這個酒廊位置絕佳，可以清楚看到101大樓，是台北不少時尚人士喜歡聚會的地方。下午時段提供雙人下午茶，晚上則變身酒廊，每週四到週六21:00之後還有現場音樂演出，氣氛相當放鬆。飯店頂樓還有台北市最高的戶外泳池，43層樓的高度讓住客可以一邊游泳一邊俯瞰台北市景，天氣好的時候還能看到遠方的山景。
國際巨星訪台常客 餐飲選擇多元
台北遠東香格里拉位於敦化南路二段，由遠東集團和香格里拉酒店集團共同經營，過去湯姆·克魯斯、梅爾·吉勃遜赴台時都曾下榻這裡。飯店直接連通遠企購物中心，方便逛街購物。飯店內有好幾間特色餐廳，連續多年榮獲福布斯旅遊指南(Forbs)、亞太商旅雜誌 (Business Traveller)、DestinAsian 等國際媒體肯定，也在各大旅遊平台例如Expedia、Booking.com、Hotels.com、TripAdvisor深獲旅客好評 。
多元早餐體驗成亮點 邀國際賓客品嚐台灣味
飯店6樓的遠東Café自助餐廳也是一大特色。為提升餐飲體驗，飯店2020年甫斥資新台幣8千萬元改裝，規劃美食主題區，讓住客早餐就能品嚐到台灣知名美食。
十多年前在該飯店舉辦結婚宴客的李致德表示，此次藉著專案安排重溫，發現飯店每個細節依然維持高品質，讓人賓至如歸。他觀察到飯店有不少國際觀光客，其中包括泰國家庭旅遊，「台北遠東香格里拉很適合推薦給泰國高端客層，安排客戶入住非常有面子，也能展現台灣的待客之道。」李致德也特別提到早餐體驗，「多元性讓人印象深刻，除了國際料理，還有很多台灣小吃像鹹豆漿、燒餅油條、蛋餅，讓泰國客人從早餐就能體驗道地台灣味。」
觀光推廣成效顯著 吸引泰國高端客層
這次訪台是觀光署針對泰國市場首次把追星和旅遊結合，推出「Alek台灣奇遇」旅遊套裝，聯合旅行社、航空公司一起募客。配合年度標語「ไต้หวันมะ（台灣嗎？）」，在泰國社群媒體引發討論熱潮。Alek以陽光正面形象深受泰國各年齡層喜愛，過去曾多次訪台，去過高雄、馬祖等地並拍攝旅遊影片分享。觀光署今年初邀他到台灣六大縣市拍攝宣傳微電影，在曼谷電影院首映後引起不小迴響。10月底的粉絲見面會現場，更吸引超過300名泰國粉絲與Alek熱情互動，對台灣留下深刻印象。（延伸看：Alek主演2025台灣觀光微電影 獲泰媒好評）
更多VISION THAI看見泰國報導
獲選海外十大傑出青年 李致德創立「看見泰國」成南向跨境推手
其他人也在看
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 67
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 93
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 21
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 72
觀光客小戴！放下長髮「仙氣爆棚」 赴義朝聖比薩斜塔卻見一片黑
台灣羽球傳奇天后戴資穎上個月7日宣布自己正式退役，不再是選手，而在脫下球衣之後，她的生活可謂多采多姿，近日就遠赴歐洲旅行，分享自己在義大利觀光的照片，有別於過去在球場上得豎起馬尾，「觀光客小戴」決定放下長髮，令不少球迷都覺得耳目一新。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
MLB/12強後返美陷低潮 美媒評林昱珉：動作奧運選手都難複製
去年世界棒球12強扛起中華隊王牌先發的林昱珉，今年回到美職體系後表現遭遇瓶頸，權威數據網站《Fangraphs》近日分析亞歷桑納響尾蛇的前56大新秀，將他排在第35名，同時也點出，他目前最大的問題在於控球。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 25
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 75
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 82
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 11
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 160
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 134
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 44
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 51