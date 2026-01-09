泰星Gorn來台打片 難忘「漂亮姐姐」

泰國新世代男團PROXIE人氣成員Gorn為主演電影《愛的戀習生》9日來台宣傳，與台灣演員群許紫柔、于常祐、ANITA、ROBERT、 BabyMint成員粼粼久違合體，他直呼再度回到台灣格外親切，更是每天一杯珍珠奶茶，並害羞透露，來台拍攝學到最印象深刻的中文是「漂亮姐姐」。

Gorn難忘來台拍攝是2024年12月，正好此次宣傳也是差不多時間點，「都是末冬入春，天氣涼涼的很舒服」，透露當時約拍了1個月，坦言一開始相當緊張，「畢竟在異國、不同文化的環境工作，難免會有害怕和擔心。」不過實際投入拍攝後，他感受到劇組滿滿的溫暖，「大家都很好相處，而且可以用英文溝通，後來也常一起出去吃飯。」

該片30日在台上映，電影中也觸及「網路暴力」議題，Gorn認為最重要的是如何看待外界聲音，「如果看到負面評價，我會反思自己可以怎麼改進，但若是沒有營養的評論，就不去理會。」粼粼也深有感觸，她透露高中時期準備前往韓國發展前，曾在網路上遭到批評，「我那時候會回覆留言，但反而讓自己陷入情緒，現在覺得不回應就是最好的回應。」