泰星Joong家像動物園 為養鴨拚買房

泰國高人氣BL劇CP「ForceBook」 、「JoongDunk」13日在台舉辦粉絲見面會，12日率先舉行記者會，四人當中Joong中文程度相當不錯，記者會上不斷秀出中文，逗得現場媒體笑出聲，由於他本人非常喜歡動物，他分享現在已經有5隻狗、2隻貓、烏龜以及2隻倉鼠，「還想要鴨子，媽媽有說如果想養鴨子，要先買一棟房子才可以養鴨子，所以我現在在努力工作。」

Force和Book自幼稚園開始就認識至今，在這段籌備見面會的時間裡，兩人也對彼此有更深一層的認識。Force透露，兩人約定好，如果做了讓對方不舒服的事情，第一時間一定要講出來。由於兩人合作的題材比較沉重，Book說自己其實偏愛懸疑片，「非常喜歡柯南、福爾摩斯這類，對有反轉內容的很有興趣。」

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JoongDunk也合作過多部作品，兩人被媒體問到，合作過這麼多次，現在如果立刻對視，是否會笑場？Joong立刻搶著用中文回答：「不會，我很專業。」接著馬上轉頭盯著一旁的Dunk，展現出演員的專業，而談到兩人誰在片場比較照顧對方，Joong搞笑用中文說：「都25、26歲，可以照顧自己了，我們長大了媽媽！」

另外，Dunk經常在社群上分享製作料理的影片，他透露，是因為有家人從事餐飲業，「之後想挑戰做飲料，還沒做過珍珠奶茶，說不定有一天可以做給大家看。」