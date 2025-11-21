泰晤士THE跨學科國際排名 宜大全台第15名

泰晤士THE跨學科國際排名出爐，宜蘭大學名列全球第４０１至５００名、全台第十五名。（宜蘭大學提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國際高等教育評比機構《泰晤士高等教育》二十日公布二０二六年「THE跨領域科學排名」。國立宜蘭大學首次參與即取得亮眼成績，名列全球第４０１至５００名、全台第十五名（名列國立大學第十名），展現宜大在跨領域研究與教學上的深厚能量與發展潛力。

宜蘭大學在人工智慧 (AI)、衛星通訊、無人機與農林工程等面向的跨域整合成果豐碩，展現持續精進的研究能量與社會影響力。學校攜手區域產官學研夥伴啟動「AI東部產學研大聯盟」，以「東台灣智慧韌鏈2030」為藍圖，串接AI演算法、感測器融合、UAV航測資料處理與決策輔助，推進從場域驗證到產業落地的完整鏈結。

廣告 廣告

此排名為衡量全球大學對跨領域科學的貢獻與承諾，特別聚焦於解決全球性複雜問題的能力。排名評估涵蓋研究三個項目：「投入 (Inputs,佔19%)：資金與基礎設施」、「過程 (Process, 佔16%)：管理支持與成果推動」，以及「產出 (Outputs, 佔65%)：研究品質與聲譽」，並細分為11項指標，以全面評估各校在推動跨領域科學研究的綜合實力。

其中，宜大在「過程」項目排名獲全國第六名，進一步分析，宜大三項評比以「投入」項目之評比獲得最高分數，並名列全國第九名，顯示該校在跨領域科學投入眾多資源並完善制度，在跨領域科學之研究與教學層面榮獲國際評比高度肯定。