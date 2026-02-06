「泰服搭牛仔褲」掀時尚風潮 帶動泰國觀光復甦

【看見泰國 VisionThai】泰國傳統披肩(Sabai)搭配牛仔褲的街頭穿搭風潮，正在社群媒體上引爆熱議，不僅吸引泰國民眾爭相模仿，更吸引國際遊客紛紛參與。這股風潮源自泰國女歌手KT Kratae的最新單曲《Bangkok City》MV，影片中她隨性地將泰式披肩搭配牛仔褲邊走邊拍攝，簡單的造型迅速累積數百萬觀看次數。（延伸看：最夯「泰服搭牛仔褲」怎麼搭出最潮泰味？）

這股潮流隨即在演藝圈和社群平台擴散。名人、網紅、演員和內容創作者紛紛跟進，將色彩繽紛的披肩布料與牛仔褲混搭，再配上泰式妝容、髮型和配飾，形成獨特視覺風格。Kratae隨後發起「Bangkok City Challenge」活動，鼓勵全國民眾透過時尚和創意展現泰國軟實力，進一步推動這股風潮擴散至全球，成為當代泰國文化的代表形象。

泰國天后Kratae發起「Bangkok City Challenge」活動，引起泰國民眾熱烈參與。（來源：IG @KT KRATAE）

這股風潮也為地方觀光業和租賃產業帶來實質效益。彭世洛府(Phitsanuloke)的Chan Tawan Tok 寺廟成為另一個熱門打卡地點，當地居民表示，這股潮流幫助振興觀光業，為該地區注入新活力，並鼓勵遊客探索更多省內景點。服裝租賃店老闆也反映生意明顯提升，經過多年冷清之後，許多店鋪再次熱鬧起來，泰服和傳統服飾租金介於300至500泰銖。

許多網紅、民眾熱烈參與「泰服牛仔褲」風潮（來源：IG ＠kook_indyz、modex.z）

這股風潮不只限定女生，不少男生也積極參與挑戰。（來源：IG @tutaahhh、krit_jakkrit_）

國際遊客對這股風潮反應熱烈，目前「泰服配牛仔褲」內容中最常出現的地標包括：黎明寺、玉佛寺(Phra Sri Rattana Satsadaram Temple)、臥佛寺附近的Tha Tien碼頭、嘟嘟車(Tuk-tuks)、大鞦韆(Giant Swing)、燕娜瓦寺(Yannawa Temple)、嵩越路(Song Wat Road)以及泰國各地標性景點。（延伸看：穿泰服5個拍照景點推薦 隨手拍出雜誌感）

透過Bangkok City Challenge活動，泰國民眾藉由時尚和創意展現泰國軟實力。（來源：IG @jejaekoi）

泰國名人網紅跟進，帶動時尚風潮。（來源：IG ＠malinmln）

然而，這股風潮也引發部分爭議。知名鄉村歌手拉拉·蓬朗薩昂(Lala Ponglang Sa-on)穿著泰服搭配牛仔褲後，在網路上遭到輕微批評，部分網友質疑這種穿搭是否恰當。拉拉回應表示，希望大眾將此視為時尚與藝術表達，強調自己的本意僅是以正面方式呈現泰國身分認同和軟實力。儘管有不同聲音，但整體而言，這股風潮不僅是社群媒體上的短暫潮流，更是泰國傳統與現代生活方式成功融合的展現。

知名鄉村歌手拉拉·蓬朗薩昂，在社群分享泰服牛仔穿搭遭到輕微批評。（來源：IG @lala_bigflower）

