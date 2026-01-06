泰板輕軌站點出爐 信義房屋：這站點CP值最高
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
串聯泰山、新莊、板橋、土城與中和等五區的泰山板橋輕軌站點出爐，依據新北捷運工程局規劃，總計將有14座車站、銜接五泰輕軌與板南線，成為新北西側重要交通軸線。信義房屋在地專家表示，泰板輕軌建設規畫共有5站落點浮洲地區，顯示在地的開發潛力；其中F22站點鄰近亞東醫院商圈，不僅房價較板橋其他區塊親民，近期又逢合宜住宅經過閉鎖期可開始交易、CP值高，吸引想在捷運藍線沿線找屋的族群來此尋屋。
信義房屋板橋亞東店專員黃智群表示，浮洲地區商圈發展以火車站為中心，雖同屬板橋、是板橋區唯二有火車站的區域，但位處邊界，雖開發的早，因與捷運軌道稍有距離，近年發展速度較板橋其他捷運沿線區域緩步。物件以老公寓居多，屋齡偏高，總價約在800萬至1100萬之間，電梯大樓極為少數。
泰板輕軌的規劃串聯機場捷運線、新莊捷運線以及板南捷運線，並且穿越浮洲地區於此處設有F19到F23共5個站點，引起在地的期望與熱議，其中，F21與F23分別將與台鐵浮州站、捷運亞東醫院站接壤或共構成為雙捷站點推升關注度，但除了兩個共構點以外，黃智群認為F22站點亦是不錯的選擇。
黃智群進一步說明，F22站點屬於偏住宅區，有超商、小診所以及超市等基本生活機能，但距離捷運亞東醫院站步行僅需10分鐘左右，共享亞東商圈現有機能。除了舊公寓，F22更有為數不少的合宜住宅群，共3區、4400多戶，屋齡約在7-10年之間，此類住宅為電梯大樓，當年因政策推動興建、價格實惠，除了部分保留為社會住宅，今年起不同區閉鎖期陸續期滿開放交易，格局2-4房兼具，以3房為大宗，3房落在42到44坪，2房23坪左右、4房則在55坪上下。
價格部分，第一波釋出為A2區，目前不含車位3房總價約在2200萬到2600萬，2房約1500萬上下、4房則約2800萬左右，相比板橋其他地區同樣屋齡動輒以上看3千萬，價格親民許多，自開放移轉後關注度逐漸提高。此外F22站點附近尚有大片商業用地，預料未來可能有商業大樓等建設，有機會再帶動人口移入、促進發展。
黃智群表示，目前浮洲地區居民以板橋在地人居多，因門牌屬板橋且價格屬凹陷區，總價負擔較低，仍吸引不少外溢族群，如新婚夫妻、小家庭到此購屋。隨著輕軌等建設的逐步落實，浮洲地區開發料將開始加速、推升房市熱度，黃智群建議，合宜住宅因CP值高，釋出以來詢問熱度也逐漸提升，預算有限但又希望居住地鄰近捷運軌道的族群，不妨把握機會前來尋屋。
更多FTNN新聞網報導
信義開發「嘉品」社區深化永續鄰里關係 辦家具參訪活動
AI難取代的業務軟實力怎麼練？信義房屋祭42K月薪招募不動產實習生
「大小巨蛋的中心點」 信義房屋：主力產品呈兩極化
其他人也在看
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 16
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 91
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 100
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 21 小時前 ・ 11
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 269
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 104
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 257
「最帥展昭」驚見倒臥病床！66歲何家勁痛苦模樣畫面曝光 親揭身體現況
曾因主演經典古裝劇《包青天》紅遍全亞洲，現年66歲的香港男星何家勁有「最帥展昭」之稱，近年來淡出演藝圈轉往商界發展有成，在惠州經營健康食品品牌「勁家莊」已有10多年，生意穩定被外界估計身家過億。然而近期他卻在社群平台上分享自己躺病床打針的影片，讓粉絲擔心他的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 5 天前 ・ 8
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 19
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 125
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 169
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 36
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 134
阿嬤叮嚀「要死的人才穿襪子睡覺」 醫解答：虛寒體質才適合！
寒流來襲，關於睡覺是否該穿襪子的討論再度引發熱議。中醫師樓中亮指出，穿襪入睡並非人人適合，虛寒體質者可藉此保暖提升睡眠品質，但手腳易發熱或習慣將腳伸出被外者則不建議。此說法源於一名女網友分享兒時被阿嬤責罵的經歷，引發眾多網友共鳴。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 41
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
失智阿公坐輪椅曬太陽 突起身「1句話」網飆淚：沒有忘記愛
台灣已是超高齡化社會，失智議題極為迫切。一名網友在社群平台示，她就學期間都是阿公接送，阿公失智後，某天她推阿公曬太陽，阿公在得知當時是下午4點時，突然急著從輪椅起來，並說要快點去接孫女（即網友）下課。女網友瞬間因「失智的阿公仍記得她」，而泣不成聲。該文有3.6萬人按讚，有網友表示，「失智症患忘記了很多事情，就是沒有忘記愛。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1