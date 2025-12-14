泰柬交火釀死傷！ 懷孕4月女兵上前線戰死

柬埔寨一名懷孕的女兵在作戰時身亡。（圖／翻攝自臉書／The Phnom Penh Post）

泰國與柬埔寨於邊境地區的戰火持續延燒，造成大量死傷，數十萬居民被迫離開家園，柬埔寨一名懷胎4個月的女性士兵就被派往前線，並在作戰時不幸殉職。消息曝光後，讓不少人震驚「為何孕婦會被送往前線作戰」，但柬埔寨政府並未特別說明。

根據《金邊郵報》報導，柬埔寨婦女事務部長11日發出聲明證實，43歲女兵穆特薩文（Mut Saveun）隸屬於柬埔寨第67坦克營，長期在前線駐守，是班迭棉吉省特莫波縣一帶的重要戰力，而她12月10日在博恩特拉孔地區與泰軍交火時喪命，當時她已懷有4個月身孕。

柬埔寨政府表示，薩文在保衛前線時犧牲生命，而她的勇氣、犧牲精神和愛國情操將永遠留在柬埔寨人民心中，「雖然薩文已經過世，但她的英勇事蹟將永遠被記住。」

報導指出，薩文出身軍人世家，獨留丈夫和一名就讀大學二年級英語文學系的女兒，目前她的遺體已被運回家中，並依故鄉傳統舉行葬禮。

