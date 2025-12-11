泰柬今年第四度衝突 泰國首度有平民喪生3人亡

泰國軍方公布的照片顯示，素林府一棟房子遭柬埔寨砲彈擊中，屋內一片狼藉。美聯社



泰國和柬埔寨爆發今年第四度邊境衝突，雙方已交火逾4天。泰國軍方11日表示，3名泰國平民喪生，是這一波最新衝突中泰國首次有平民身亡。

泰國與柬埔寨今年第四度爆發衝突，位於邊境的泰國素林府，12月11日設立臨時避難所。路透社

美聯社報導，最新一波泰柬衝突起於7日的一場小規模交火，造成兩名泰國士兵受傷。由美國總統川普推動，今年7月促成的停火協議，已經破裂。

報導指出，最新一波戰鬥造成20多人死亡，兩國邊境地區有數十萬人被迫撤離，前往臨時收容所或投靠親戚。

泰國陸軍在聲明中表示，柬埔寨部隊10日晚間以砲彈與迫擊砲攻擊泰國陣地，泰方亦以相同重型武器還擊，造成包括「摧毀敵軍卡車」在內的損害。

親柬埔寨政府的新聞網站Fresh News報導，11日上午雙方仍持續交火。

在最新一波泰柬衝突中，泰國出動戰機，對其稱為軍事目標的地點進行空襲。柬埔寨則部署射程30至40公里的BM-21火箭發射器。

根據泰國公共電視台ThaiPBS資料，至少六名泰國士兵遭火箭彈碎片擊中而陣亡。

泰國陸軍東北區指揮部表示，迄10日下午前，柬埔寨部隊已發射79次、共3160枚BM-21火箭，使用砲彈122次，並以無人機投彈攻擊63次。泰國邊境素林府一間醫院，因火箭落在約500公尺外而被迫撤離。

泰國陸軍也表示，已摧毀柬埔寨控制的一座山丘上的高起重機，該處為「普里維希神廟」（Preah Vihear Temple）所在地。泰軍宣稱起重機上裝設有用於軍事指揮與控制的電子及光學設備。

泰國軍方11日宣布，陣亡者包括九名士兵與三名平民，後者是在撤離過程中死亡，另有超過120名士兵受傷。

柬埔寨方面則表示，已有九名平民死亡，其中包括一名嬰兒，另46人受傷。

泰國與柬埔寨再度爆發邊境衝突，圖為柬埔寨仲加縣的民眾12月11日等待登記難民身分。美聯社

泰國與柬埔寨在今年5月、7月及11月三度發生邊境衝突，7月的原始停火協議是在馬來西亞斡旋及川普施壓下促成。

川普曾威脅，若泰柬兩國不同意停火，將取消其貿易優惠。該停火協議於10月下旬在馬來西亞舉行的東協峰會正式簽署，川普亦出席簽署儀式。

儘管當時停火達成，兩國仍持續展開激烈的宣傳戰，且之後零星跨境衝突不斷。柬埔寨抱怨泰國未歸還停火生效前所俘虜的18名士兵，泰國則抗議其邊境巡邏士兵遭地雷炸傷，並指控那些地雷為柬埔寨新埋設。柬埔寨堅稱，這些地雷是其1999年內戰結束前遺留。

川普表示，他預計11日與兩國領導人通話，並有信心能再次說服雙方停止戰鬥。

川普10日對記者說：「我認為我能讓他們停火。還有誰能做到？」他並重提自己重返白宮以來，已解決全球八場戰爭。他說：「偶爾會有一股火焰再度燃起，我得把那小火苗撲滅。」

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）11日在曼谷對記者表示，美國尚未與泰國接觸。他表示泰國會持續作戰直至確保泰國的主權與安全，反映泰國國內的民族情緒。

不過，阿努廷在10日的談話中並未完全排除與柬埔寨談判的可能，但同時表示不會僅因為川普要求而談。

這場衝突引發國際關注，包括天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），他在梵蒂岡向聽眾表示，「對衝突再度爆發的消息深感悲痛」。

他10日表示：「已有傷亡，包括平民在內，而且成千上萬的人被迫離開家園。我在祈禱中向這些親愛的人們表達關懷。」

聯合國教科文組織（UNESCO）10日表示，對在普里維希神廟附近爆發的戰鬥「深感關切」。這座寺廟被列入世界文化遺產，也是泰柬邊境爭議核心。

UNESCO聲明指出：「UNESCO已準備在情況允許時提供必要的技術協助，以確保文化財產的保護並採取必要的防護措施。」

泰柬邊界衝突的根源在於雙方長期的邊境領土爭議，源自1907年柬埔寨在法屬殖民統治時期所繪製的地圖，泰國認為該地圖不正確。1962年國際法院判決柏普里維希神廟主權屬於柬埔寨，至今仍令許多泰國人難以接受。

