泰柬停戰破局！川普致電提「排地雷換降稅」阿努廷堅持柬國先道歉

【看見泰國 VisionThai】美國總統川普週五致電泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)，試圖挽救他所斡旋的泰柬和平協議。阿努廷態度強硬，明確表示泰國不會與威脅其主權的鄰國維持良好關係，並要求柬埔寨為地雷事件道歉。儘管美國以暫停關稅談判施壓，阿努廷仍堅持主權優先，但同時表示願意推進貿易談判，要求美方將安全與關稅議題分開處理。

泰國因本(11)月10日的地雷爆炸事件暫停在吉隆坡簽署的和平聯合宣言，該事件造成4名泰國士兵受傷。美國副貿易代表週四晚間通知泰國，暫停關稅談判直到泰國承諾恢復與柬埔寨的聯合宣言。白宮表示，川普也致電柬埔寨並與馬來西亞總理安華(Anwar Ibrahim)溝通，努力終止暴力衝突。

廣告 廣告

正在陪同泰王夫婦訪問中國的阿努廷在臉書詳述通話內容。他感謝川普和安華見證和平宣言簽署，但告知兩位領導人，泰國決定暫停所有承諾，因為柬埔寨先違反協議。他指出東協觀察團已確認地雷是新埋設的，並提出三項明確要求：柬埔寨必須為地雷事件向泰國人民道歉、保證不再發生類似事件、不得阻礙已同意地區的排雷工作。

阿努廷強調，泰國人民已失去對柬埔寨政府的信任。他提到過去泰國曾為逃離內戰的柬埔寨人民提供幫助和庇護，從未想到柬埔寨政府會變得敵對，泰國政府和人民對此感到悲傷和失望。他重申泰國有權採取任何必要行動保護主權和人民安全。

通話中，川普詢問泰國是否對美國市場19%的關稅有意見。阿努廷直言，如果稅率真的很低，他就不會在南韓APEC會議上提出降稅要求，並強調泰國一直是美國的好盟友。川普開玩笑回應：「如果你們快速完成排雷工作，我會考慮為你們再砍一些百分點。」

泰國外交部發言人尼空德(Nikorndej Balankura)對美國暫停談判表示失望，強調泰國希望美國將關稅和安全議題分開處理，將繼續透過雙邊方式解決與柬埔寨的邊境問題。

商務部長素帕吉(Suphajee Suthumpun)確認，在領導人對話後，泰國準備按原定時程推進與美國的貿易談判。她表示政府最重視國家主權和安全，但商務部也認識到泰美貿易對話的戰略重要性。商務部正加速與相關部門討論，同時實施措施加強私部門競爭力，並解決逃稅和轉運等問題，向美國保證泰國運作透明並遵守國際標準。素帕吉強調，泰國也同時專注於市場多元化。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖

更多VISION THAI看見泰國報導

泰柬邊境和平協議後再爆槍戰 總理表態不懼美國關稅施壓

泰國服喪期娛樂活動暫停？總理：未禁止但籲尊重

