泰柬停火未滿月 人權組織控泰軍摧毀大量柬埔寨邊境民宅

柬埔寨當地人權組織今天(20日)表示，泰國軍隊在與柬埔寨的爭議邊界拆除柬國居民的房屋，引發兩國衝突再起的疑慮。

法新社報導，泰柬兩國去年在邊界爆發多起軍事衝突，其中12月的交火造成數十人死亡，約100萬人流離失所。儘管雙方後來達成停火協議，當地情勢依然緊繃。

柬埔寨促進及保護人權聯盟(LICADHO)發布聲明指出，自從泰柬停火以來，柬埔寨班提米安夏省(Banteay Meanchey)境內、受到泰國控制的2座村莊「有大量民宅與建築」被夷平。

廣告 廣告

該組織援引歐洲太空總署哨兵2號(Sentinel-2)衛星的影像指出，泰軍的拆除行動不僅發生在雙方公認的泰國地區，也發生在柬國境內。該組織直言：「停火後的拆除行動，完全不具任何正當軍事目的。」

在此之前，柬埔寨指控泰國自12月27日停火以來，已奪取4個邊境省份的多處地區；泰國軍方則否認侵占土地，強調軍隊僅駐紮在泰國領土上。

泰柬邊界衝突的爭端，源於兩國對殖民時期劃分的800公里邊界存在爭議，雙方對部分土地及幾座古廟遺跡都聲稱擁有主權。(編輯：楊翎)