泰柬停火 結束邊境逾20日衝突

泰國國防部長納塔彭與柬埔寨國防部長狄西哈，27日簽署聯合聲明，同意自當日中午12時（臺灣時間下午1時）起停火，暫停這波超過20天的武裝衝突，也讓邊境地區流離失所的民眾得以返家。

泰允72小時後釋放戰俘

聲明指出，泰柬自停火協議生效起，凍結現有部隊部署行動，並停止使用所有類型武器攻擊任一方的軍民目標或設施，且避免採取挑釁與散布假訊息等行為。泰國也同意，在停火72小時後釋放18名柬軍戰俘，讓這場造成百餘人死亡、數十萬平民流離失所的衝突暫時停止。

生效前一刻仍激烈交火

「半島電視臺」報導，泰柬直到協議生效前一刻，仍激烈交火，柬埔寨國防部27日上午通報泰軍F-16戰機對該國西北部投擲4枚炸彈，凸顯停火協議的脆弱性。

報導說，泰柬邊境地區爭端與衝突頻仍，今年5月先發生小規模槍戰，7月演變為激烈邊境武裝衝突，兩軍動用戰車、火箭砲、無人機與戰機等，在邊境多地交戰。雙方在東協輪值主席國馬來西亞以及美國總統川普斡旋下，曾兩度達成停火協議，隨後又毀約。本月8日再爆發新一波武裝衝突，造成多人死傷，東協各國外長在吉隆坡舉行緊急會議，雙方展開連日談判後，27日終於簽署聯合聲明，同意立即停火。

狄西哈（左）與納塔彭簽署聯合聲明，同意立即停火，泰柬紛爭暫時落幕。（達志影像／美聯社）