泰柬停火 聯國、歐盟及美皆表歡迎

泰國政黨二十八日提交總理候選人名單，各政黨的支持者揮舞看板、喊口號，為心中人選全力動員。（中央社）

本報綜合外電報導

泰國和柬埔寨二十七日達成停火協議，美國國務卿盧比歐表示歡迎。聯合國期盼這最終能引領泰柬兩國建立互信、實現和平，歐盟呼籲雙方以真誠態度落實停火。

泰國和柬埔寨的停火協議二十七日中午生效。柬埔寨國防部稍早通報泰國在上午出動Ｆ十六戰機，對柬國西北部班提米安夏省一處目標投擲四枚炸彈。

二十七日達成的協議明確指出，新協議不會影響兩國目前任何邊界劃定活動，而解決邊境爭議地區的任務仍將由現有雙邊機制負責。雙方同意維持目前的部隊部署，不再進一步調動；並同意在排雷和打擊網路犯罪方面合作。

根據聯合聲明，雙方同意讓受影響邊境地區流離失所的民眾返回，並強調雙方均不會對平民動用武力。如果停火能夠持續七十二小時，泰國也將遣返自七月衝突以來拘留的十八名柬軍。

另外，泰國政黨二十八日提交總理候選人名單，各黨人士齊聚，支持者集結揮舞看板、喊口號，為心中人選全力動員。

目前民調最高的人民黨共推舉三名總理參選人，分別為黨魁納塔彭、副主席希里甘雅和維拉育特。