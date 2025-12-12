泰柬再爆交火、政治盟友翻臉！泰國政局內外交迫 阿努廷解散國會提早大選

泰國內政部長兼總理阿努廷宣布解散國會，稱「將權力還給人民」。（圖／達志／美聯社，下同）

泰國內政部長兼總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）於12月12日正式宣布解散國會，根據泰國法律，大選將在國會解散後的45至60天內舉行，預計最快於明年1月底或2月初投票。阿努廷此次宣布解散國會，是在執政聯盟關係破裂與邊境軍事衝突持續升溫的雙重壓力下所作的政治決斷。

阿努廷宣布解散國會，最大在野黨人民黨指控政府違反協議，促使提前解散國會。

根據《路透社》、《法國24台》等外媒報導，阿努廷正式宣布解散國會，並獲得國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）簽署核可。他在社群媒體上表示，「我要將權力還給人民」，此舉也被視為提前舉行大選、化解政局僵局的手段。

政府發言人西里蓬（Siripong Angkasakulkiat）坦言，與國會最大勢力「人民黨」關係惡化，是導致無法在國會推進施政的關鍵原因。他指出，「人民黨得不到他們想要的，便打算提不信任案並要求立即解散國會」。

阿努廷是自2023年8月以來的第三位泰國總理，執政僅三個月。當初他退出原有執政聯盟，轉而與立場進步的人民黨合作，在獲得支持下組成少數政府。然而，人民黨要求進行憲法改革公投等政治改革，卻未獲實質進展，因此宣告撤回支持。

人民黨領袖納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）表示：「我們試圖用在野黨的力量推動修憲，但對方未遵守協議。」不信任案原預定於本週提出，迫使阿努廷在計畫於明年初解散國會前提前行動。

政局變動同時發生在泰國與柬埔寨邊境爆發衝突的敏感時刻。

政局變動同時發生在泰國與柬埔寨邊境爆發衝突的敏感時刻。兩國因古廟領土爭議再度爆發激烈交火，至今已造成至少20人死亡、近200人受傷，並導致逾60萬人撤離。泰國軍方已在十多個地點展開軍事行動，使用重砲與空襲打擊柬方陣地。柬埔寨國防部則指控泰軍持續朝境內發射機槍與火砲。

阿努廷日前強調，國會解散不會影響邊境軍事行動，他已與美方保持聯繫，預計將與美國總統川普通話斡旋。川普日前也公開表示「將努力使泰柬關係回到正軌」。

此外，阿努廷執政以來面臨諸多挑戰，包括南部水災應對失利、緬甸詐騙集團活動引發難民潮、以及前王后詩麗吉辭世等事件，都加劇施政壓力。政治不穩也拖累東南亞第二大經濟體的表現，當前泰國面臨美國關稅衝擊、高家庭債務與消費疲弱等經濟問題。

目前阿努廷僅能以看守總理身份領導政府，並依法不得推動新年度預算案。他對媒體表示，「我只是依照人民黨的要求做事。他們不再支持我，我就解散國會。」

泰國內政部長兼總理阿努廷宣布解散國會，稱「將權力還給人民」。（圖／翻攝自X，@Reuters）

