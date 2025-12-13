泰柬再爆衝突釀21死！川普斡旋破局 馬來西亞出面調解10時起停火

泰國與柬埔寨邊境再爆衝突，村落與基礎設施遭空襲破壞。（圖／達志／美聯社）

泰國與柬埔寨近日在邊境地區再度爆發激烈衝突，儘管美國總統川普聲稱已成功斡旋停火協議，雙方實際軍事行動持續至週六（12月13日）清晨，造成至少21人死亡，超過70萬人被迫撤離家園。在國際壓力與人道危機升溫之下，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）於13日與泰國總理阿努汀（Anutin Charnvirakul）與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，呼籲雙方立即停火。稍晚，柬埔寨方面宣布接受停火建議，雙方同意自當地時間13日晚間10時（台灣時間14日凌晨11時）起停止一切軍事行動。

馬來西亞總理安華宣布東協觀察團將監控地面局勢，美國同步提供衛星支援。（圖／翻攝自FB，Anwar Ibrahim）

根據《半島電視台》、《柬中時報》與泰國等多家媒體報導，此次停火由馬來西亞與東南亞國協（ASEAN）共同推動，安華指出，為確保停火落實，他已提議由馬來西亞武裝部隊總司令莫哈末尼占（Mohd Nizam）率領觀察團進駐邊境地區監控情勢，美國也將提供同步衛星影像支援。觀察團預計於本月16日向東協外長協會提交第一份局勢評估報告。

柬埔寨總理洪馬內宣布接受停火提議，雙方自13日晚間起停火。（圖／達志／美聯社）

洪馬內也公開表態歡迎東協觀察團進駐，並感謝美方提供技術協助。馬來西亞作為本屆東協輪值主席國，重申將持續透過外交途徑協助區域和平，並強調「對話、克制、合作」仍是避免衝突擴大的關鍵。安華強調，馬來西亞將持續與東協及國際社會密切協調，確保和平不只是短暫停火，而是邁向區域穩定的關鍵契機。

此次戰事是繼7月爆發5天邊境衝突後再度升級。根據《自由今日大馬》報導，目前已有逾50萬名平民撤離，規模超越7月的30萬人。衝突爆發後，柬埔寨指控泰軍出動F-16戰機投擲炸彈，攻擊波羅勉省與戈公省一帶的飯店與橋樑設施，另有泰軍艦艇砲擊海岸。

泰國方面則表示，柬軍多次發射火箭彈造成平民受傷。雙方互指對方挑釁在先，指控彼此違反10月與川普簽署的和平協議。儘管川普曾在社群平台表示只需「一通電話」即可促成停火，且於週五晚間稱已與兩國領導人重啟協議，實際上泰方否認已同意停火，強調必須在柬方撤軍與清除地雷後才有可能談判。

泰柬之間長達817公里的邊界自20世紀初法國殖民時期以來便存有爭議，歷來衝突頻傳，2011年也曾因寺廟主權問題爆發為期一週的砲擊行動。此次停火是否能長久維持，仍待後續觀察。

