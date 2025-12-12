泰柬再爆衝突！ 泰總理申請解散國會「將權力歸還人民」

泰國總理阿努廷已經申請解散國會，為明年大選鋪路。

泰國與柬埔寨在邊境地區發生將近一周新一輪衝突後，泰國總理阿努廷昨（11日）晚間正式提交解散國會申請，將在45到60天內舉行大選。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，泰國總理阿努廷在最新發布的一項法令中指出，致命的邊境爭端，是他領導的少數政府三個月前上任以來，一直努力應對的諸多挑戰之一。他說，合適的解決辦法是解散國會，這是將政治權力歸還人民的一種方式。

BBC報導，商業巨頭阿努廷是泰國從2023年8月以來的第三任總理，他在9月上任時曾說，他將在1月底解散國會。然後面對迫在眉睫的不信任投票，阿努廷提前舉行選舉。他也因為上個月對泰國南部嚴重洪災的處理方式受到批評。

泰國媒體報導，阿努廷昨晚已經向王室遞交請求，希望解散眾議院並且舉行大選，正在等待王室批准。阿努廷現年58歲，他上任的條件之一，是遵守與人民黨達成的協議，也就是必須在4個月內解散國會，並重新舉行大選。如今提早解散國會，將使大選日期大幅提前。