泰柬和平見曙光 泰總理盼達成停火協議

（中央社曼谷26日綜合外電報導）泰國與柬埔寨官員在邊境進行停火談判已進入第3天，雙方國防部長預計明天會面，泰國總理阿努廷今天表達了與柬方達成停火協議的期望。

法新社報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）指出，泰國國家安全委員會已同意派遣國防部長，於明天與柬埔寨防長會面。

阿努廷表示：「如果明天兩國防長達成雙方都能接受的協議，他們簽署的文件將大致遵循今年稍早衝突後聯合聲明所列的4大要點。」

他在記者會上告訴媒體：「重要的是，我們必須遵守承諾，不入侵、不威脅、不挑釁，也不加劇雙方緊張局勢。」

阿努廷提及：「你們可以信任泰國。我們始終遵守協議與承諾。願此次簽署成為最終定案，得以恢復和平，讓人民回家。」（編譯：陳正健）1141226