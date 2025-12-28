泰柬外長在中國會晤 鞏固停火協議

泰國與柬埔寨外交部長今天(28日)在中國展開為期兩天的會談，值此之際，北京正試圖強化它在調解兩國邊界爭端中的角色。

在此前一天，泰國與柬埔寨簽署新的停火協議，要求雙方停止在爭議邊境地區持續數週的交火。這場最新衝突已造成逾100人喪生，並在兩國造成超過50萬人流離失所。

泰國外交部長希哈薩(Sihasak Phuangketkeow)與柬埔寨外交部長巴速坤(Prak Sokhonn)在雲南省會晤，並由中國外交部長王毅居中調解。

廣告 廣告

根據希哈薩辦公室發布的聲明，會談旨鞏固停火，並促進兩國之間的長久和平。

聲明指出，王毅預計將分別與兩位外長舉行雙邊會談，並於29日加入三方會談。

中國對泰柬停火表示歡迎。新的停戰協議凍結前線狀態，並允許流離失所的平民返回位於邊境的家園。

中國外交部在聲明中表示：「中方願繼續提供平台，並創造條件，讓柬埔寨與泰國進行更充分、更深入的溝通。」

這項停火協議設有72小時的觀察期，泰國同意，在觀察期滿後，遣返自7月初交火以來被拘押的18名柬埔寨士兵，這是金邊的主要訴求。

中國試圖將自身定位為這場危機的調解者。美國與馬來西亞也在斡旋兩國的衝突落幕。

泰柬在7月達成的停火協議由馬來西亞斡旋，並在美國總統川普(Donald Trump)施壓下促成。川普當時威脅，若泰國與柬埔寨不同意停火，將撤回貿易優惠措施。

然而，儘管已達成相關協議，泰柬雙方仍持續進行激烈的宣傳戰；同時，零星跨境暴力事件未歇，情勢並於12月初再度升級，雙方爆發激烈交火。

巴速坤在會晤王毅後發表聲明，對於中國在支持停火方面扮演的「關鍵角色」表達感謝。

中國同時宣布，將向柬埔寨提供2,000萬人民幣(約280萬美元)的緊急人道援助，以協助安置流離失所者。中國駐柬埔寨大使汪文斌在臉書發文指出，首批中國援助物資已於今天抵達柬埔寨，包括糧食、帳篷與毛毯。

希哈薩今天表示，他希望透過此次會談向中方傳達，除了支持持久的停火之外，也應向柬埔寨釋出明確訊號，避免重啟衝突或製造新的緊張局勢。

他說：「泰國並不只是將中國視為調解泰柬衝突的角色，而是希望中國也能發揮建設性作用，透過釋放相關訊號，確保停火得以維持。」