泰柬戰火再起！雙方砲轟民宅釀慘況 川普停火協議恐破局

泰國與柬埔寨邊境再度爆發嚴重軍事衝突，雙方互相指控對方砲轟平民區域，導致民宅嚴重受損。這場新一輪的衝突使美國總統川普先前促成的停火協議面臨破裂危機。川普已表示將親自打電話給雙方領導人，希望能夠平息戰火。儘管邊境情勢緊張，泰國仍如期舉辦東南亞運動會，但柬埔寨已因安全考量撤回近半數代表團，為這場體育盛會蒙上一層陰影。

泰柬邊境戰火再起，泰國民眾躲進水泥管內充當防空洞。 （圖／達志影像美聯社）

黎明時分，泰柬邊境的天空被一團火球照亮，遠方傳來轟隆的爆炸聲。泰國媒體公開了最新的空襲畫面，顯示兩國邊境衝突已全面引爆。在泰國一側，民宅屋頂被掀翻，牆上布滿彈洞，床鋪與家具四散，呈現一片狼藉的景象。

泰國國防部發言人孔西里強調，泰國的軍事行動只針對軍事目標，目的是削弱柬埔寨的軍事能力。而柬埔寨國防部發言人索切塔則表示，2025年12月9日泰國軍隊發動侵略行為，襲擊了許多居民區。雙方都堅持自己沒有攻擊平民，並指控對方挑起戰火。

這場衝突的升溫讓美國總統川普於7月促成的停火協議陷入危機。川普表示，他很不願意承認柬埔寨和泰國的衝突在當天又再度爆發，他計劃隔天打一通電話，相信雙方會理解。川普還強調，只要他打一通電話，就能阻止兩個非常強大的國家之間的戰爭。他預計會在美國時間10日親自致電，希望能平息泰柬之間的矛盾。

儘管邊境炮火未歇，泰國仍高調舉辦東南亞運動會。新加坡亞洲新聞台記者描述，開幕式的能量明顯可以感受到，整座體育場在腳下都在震動。這場持續2小時的開幕式充滿歌舞表演，氣氛熱烈，東南亞11個國家派出上千名選手參與。然而，柬埔寨在上個月曾以安全因素為由，臨時撤回近半數的代表團。隨著兩國戰火再起，這場體育盛會也籠罩在不安的陰影之中。

