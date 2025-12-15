泰柬戰火升級！首位平民死於火箭彈 泰國啟動海陸封鎖

【看見泰國 VisionThai】泰柬邊境衝突增溫，13日晚間達成的停火協議僅維持3小時即告破局，14日爆發首起平民死亡事件。一名63歲泰國男子在四色菊府(Si Sa Ket)被柬埔寨軍隊發射的BM-21火箭彈擊中身亡，成為12月7日衝突爆發以來泰國境內首位死於砲火的平民。泰國政府強烈譴責並宣布桐艾府5地實施宵禁、封鎖泰國灣，這波衝突迄今已造成27人死亡、約80萬人流離失所。（延伸看：泰柬邊境和平協議後再爆槍戰 ）

泰國公衛部發言人伊可猜(Ekachai Piensriwatchara)向法新社證實，這名在四色菊府遇害的男子是被柬埔寨部隊向平民區發射火箭彈後，遭彈片擊中身亡。事件發生在Kantharalak的Sao Thong Chai第4村，發射BM-21火箭彈在學校前方造成一人死亡，一棟房屋被擊中起火燒毀，數棟房屋受彈片損壞，所幸其他居民已提前撤離。

廣告 廣告

泰國總理辦公室發言人西里蓬 (Siripong Angkasakulkiat)14日強烈譴責柬埔寨的「殘暴且不人道」行為。他強調，受影響的平民和社區與任何軍事行動無關，攻擊平民區違反國際準則。他怒言，「這是蓄意行為，不是柬埔寨經常聲稱的意外，」

儘管美國總統川普聲稱已成功協調，東協輪值主席馬來西亞總理安華(Anwar Ibrahim)也積極斡旋，促成雙方於13日晚間10時達成停火協議，但柬埔寨隨即違反承諾。泰國國防部發言人蘇拉桑·空西里 (Rear Admiral Surasant Kongsiri)海軍少將表示，從13日晚間10時至14日凌晨1時，柬方派出無人機侵入桐艾府(Trat)領空，隨後於凌晨4時15分向四色菊府發射砲彈與火箭，5時15分更沿整段東部與東北邊境發動攻擊。（延伸看：泰柬邊境衝突落幕、泰柬邊境爆發2011年最嚴重衝突）

素拉盛直言，柬埔寨並未如其聲稱般停火，實際行動與說法不符，明顯違反先前承諾。

泰國王家海軍除下令封鎖泰國灣，阻止石油與軍事裝備經由海路運入柬埔寨，為防範衝突升高並保護平民，也在桐艾府的孔艾(Kong Koi)、波萊(Po Rai)、高沙明(Khao Saming)與直轄市等5個與柬埔寨國公省相鄰的地區，實施晚間7時至清晨5時的宵禁。沙繳府(Sa Kaeo)等地亦同步強化管制。至於泰國東部熱門觀光島嶼、與柬埔寨地理位置接近有邊界爭議的象島(Koh Chang)，以及狗骨島（孤島；Koh Kood）等，並不受宵禁影響。（延伸看：泰國聯手日印設”反詐戰情室” 、泰柬戒嚴令嚇跑遊客 ）

泰國陸軍副發言人理察(Richa Suksuvanont)指出，泰軍仍控制主要邊境據點，包括烏汶府(Ubon Ratchathani)安馬山677高地、四色菊府(Si Sa Ket)、素林(Surin)多個山口與要道，以及沙繳府農雅考村等地。（延伸看：泰柬衝突重創泰國觀光業）

泰軍日前奪回素林府的普拉薩卡納寺(Prasat Khana)遺址，當地曾被柬軍挖設戰壕，嚴重違反國際協定。海軍助理發言人那拉(Nara Khunthothom)上校補充，海軍在戰機支援下已重新奪回桐艾府的班占拉地區(Ban Chamrak)，此地原被柬軍短暫佔領，現已肅清。

根據泰軍初步戰損估算，柬方至少損失221名士兵、51處軍事據點、10輛坦克、9輛裝甲車、1座BM-21多管火箭系統、4套防空設備、7門迫擊砲、5處反無人機系統、68架無人機及3座通訊塔等軍備。

這場衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。法新社報導，這波衝突迄今至少造成27人喪生，其中包括15名泰國士兵、11名柬埔寨平民，以及這名泰國平民，並導致約80萬人流離失所。

儘管國際社會持續調停呼籲和平，白宮也發出警告，但泰柬邊境緊張態勢並未緩解。泰方重申將全力保衛領土主權，並持續追討遭侵占地區，直到威脅解除為止。宵禁與海上封鎖雙重策略，旨在阻斷敵方支援並保護邊境居民安全。

核稿:陳韋如

封面僅為示意圖