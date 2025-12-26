泰柬戰火持續 柬埔寨第一夫人出席陣亡士兵葬禮

根據柬埔寨總理洪馬內(Hun Manet)的臉書(Facebook)貼文，這位柬埔寨領導人的妻子出席了在與泰國邊境衝突中陣亡的士兵葬禮，儘管金邊(Phnom Penh)並未公布任何軍人喪命的消息。

這兩個長期存在邊界衝突的東南亞國家再度爆發戰事，根據官方統計，衝突造成泰國方面23人死亡、他們幾乎全是士兵，而柬埔寨則有21名平民喪生。

柬埔寨自12月7日衝突爆發以來，就不曾正式宣布有士兵陣亡。

但柬埔寨總理洪馬內的臉書在24日晚間發文指出，第一夫人比夏蒙尼(Pich Chanmony)已經向「對抗入侵的泰國敵人、在捍衛領土的戰役中犧牲的士兵致敬」。

照片顯示，她捻香祭拜，並在展示著至少2名士兵的姓名與遺照台附近安慰家屬。

這則貼文指出，「這是對國家與家屬的巨大悲痛」。文中還提到，這位第一夫人24日出席了在茶膠省(Takeo)舉行的葬禮。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達(Maly Socheata)25日拒絕對這則貼文發表評論，並建議法新社參考國防部的官方網頁。

國防部在聲明中說，25日上午仍持續發生戰鬥，泰國軍方砲轟了邊界省分班提米安夏(Banteay Meanchey)的部份地區。

泰柬衝突源自雙方對長達800公里的殖民時期邊界劃分、以及分布在邊界上的多處古寺遺址所產生的領土爭議。兩國都指控對方挑起新一輪衝突，而且衝突已蔓延至雙方邊境的幾乎所有省分。

這兩國都聲稱他們是出於自衛，並指控對方攻擊平民。

柬埔寨和泰國官員24日起在邊境檢查站展開為期4天的會談，希望透過談判結束這場衝突。(編輯：許嘉芫)